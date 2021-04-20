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​США закликали Росію припинити залякувати кораблі у Чорному морі

Речник Держдепу також відзначив "стриманість України перед обличчям російських провокацій".

​США закликали Росію припинити залякувати кораблі у Чорному морі
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки в черговий раз висловили глибоке занепокоєння планами Росії заблокувати доступ для іноземних військових та державних суден до районів Чорного моря.

З відповідною заявою виступив речник Держдепу Нед Прайс, передає "Голос Америки".

"Це являє собою непровоковану ескалацію кампанії Москви із завдання шкоди Україні та її дестабілізації", - сказав він.

Прайс нагадав про минулі агресивні дії Росії проти українських кораблів та обмеження доступу до портів на Азовському морі, а також про теперішні повідомлення про накопичення Росією військових сил в окупованому Криму, на кордонах з Україною а також провокації, які здійснюють керовані Росією сили на контактній лінії.

Речник відзначив "стриманість України перед обличчям російських провокацій" і закликав Росію  припинити залякувати кораблі в регіоні та припинити накопичення сил на кордоні з Україною і в окупованому Криму.

"Сполучені Штати підтверджують непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 15 квітня РФ оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань.

У МЗС України такий крок назвали грубим порушенням права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права. Відповідно до Конвенції, РФ не повинна перешкоджати або заважати транзитному проходу через міжнародну протоку до портів в Азовському морі.

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