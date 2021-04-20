МЗС Росії заявив, що український консул збирав базу даних українців з подвійним громадянством "для політичних репресій"

МЗС Росії звинуватив українського консула Олександра Сосонюка в тому, що він нібито хотів придбати інформацію для "підготовки політичних репресій" проти українців з подвійним громадянством.

На сайті міністерства країни-агресора заявили, що протестують через "черговий недружній крок української сторони" у вигляді оголошення радника посольства Росії персоною нон грата через непоєднувану з дипломатичним статусом діяльність.

Росія заявляє, що оголошення персоною нон грата радника Посольства Росії в якості симетричної відповіді є "абсолютно неприйнятним".

"Українському консулу було рекомендовано покинути Росію, після того як він був затриманий при вчиненні протиправних дій. Він намагався придбати закриті бази даних російських правоохоронних органів, що містять персональні дані про приватних осіб. Ці матеріали потрібні київській владі для підготовки політичних репресій проти своїх співгромадян, які мають подвійне громадянство Росії та України чи мають власність і родичів у нашій країні", - заявили в МЗС Росії.

Нагадаємо, що співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації затримали в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України Олександра Сосонюка "за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ". У МЗС Росії через інцидент викликали тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила.

Україна у відповідь на це висилає старшого дипломата посольства Росії в Києві.

Потім ФСБ Росії звинуватило українського консула Олександра Сосонюка в тому, що він нібито хотів "купити закриті бази даних росіян", зокрема щодо кримінальних справ.

У МЗС України назвали затримання консула заздалегідь спланованою спецоперацією. Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що Сосонюк зустрівся в ресторані зі своєю знайомою, яка раптово почала діставати якісь незрозумілі матеріали.