Чехія повідомили нові деталі вибуху на складі боєприпасів: підірвали зброю Гебрева, якого труїли "Новачком"

"Боєприпаси мали вибухнути під час транспортування. Звісно, недопустимо, щоб агенти ГРУ проводили тут спецоперацію, яку вони провалили", - заявив чеський прем'єр.

Премєр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що підрив складу боєприпасів у 2014 році не був атакою Росії проти Республіки – це був "терористичний акт окремих агентів ГРУ проти товарів болгарського трейдера зброї, який, імовірно, продавав її тим, з ким воює Росія".

Про це Бабіш заявив на пресконференції, пише Reuters.

"Боєприпаси мали вибухнути під час транспортування. Звісно, недопустимо, щоб агенти ГРУ проводили тут спецоперацію, яку вони провалили", - заявив він.

В.о. міністра закордонних справ Чехії Ян Хамачек в інтерв'ю повідомляв, що трейдером зброї, яка вибухнула, був Емельян Гебрев – власник збройного заводу, який пережив спробу отруєння речовиною, схожою на нервово-паралітичну отруту "Новачок" у 2015 році. У 2020 болгарська прокуратура заочно звинуватила трьої росіян у замаху на його вбивство.

Однак компанія Гебрева EMCO спростувала, що виробляла чи планувала поставки зі склада в Чехії за кілька місяців до вибуху чи протягом року після нього.

Нагадаємо, що в суботу поліція Чехії звинуватила в причетності до вибуху на складі боєприпасів двох громадян Росії-агентів ГРУ, також відомих як "туристи в Солсбері", яких підозрювали в отруєнні Скрипалів "Новачком" у Великобританії.

"Вони використовували щонайменше два посвідчення особи, коли вперше заявили про себе з двома російськими паспортами на ім'я Олександра Петрова та Руслана Боширова, а потім – за молдовським паспортом на ім'я Миколи Попа та паспортом Таджикистану на ім'я Руслана Табарова", – йдеться у заяві.

Після цього уряд Чехії заявив про висилку 18 російських дипломатів у зв'язку з новими фактами в розслідуванні вибуху. Росія у відповідь вислала 20 дипломатів з політичного відділу посольства Чехії. Чехія назвала відповідь Росії на висилку дипломатів непропорційною і попередила, що вона паралізує роботу посольства в Москві.