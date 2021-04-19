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Висилка чеських дипломатів з Москви паралізує роботу посольства

Відповідь Росії на висилку розвідників виявилась непропорційною.

Висилка чеських дипломатів з Москви паралізує роботу посольства
Фото: flightradars24.ru

Чехія назвала відповідь Росії на висилку дипломатів непропорційною і попередила, що вона паралізує роботу посольства в Москві.

Про це пише "Радіо Прага" з посиланням на міністра закордонних справ Чехії Яна Гамачека.

Чехія 17 березня оголосила про висилку 18 співробітників російського посольства, які були ідентифіковані як офіцери російської розвідки. Росія у відповідь вислала 20 дипломатів з політичного відділу посольства Чехії.

За словами Гамачека, "висилка 20 чеських дипломатів з Москви паралізує чеське посольство". Оскільки реакція Москви виявилася сильнішою, ніж очікувалось, МЗС Чехії розглядає можливість додаткової висилки.

У посольстві Росії в Чехії числяться близько 120 співробітників, у посольстві Чехії в Росії - вдвоє менше, близько 60 осіб.

Нагадаємо, що дипломатичний конфлікт між двома країнами пов'язаний з тим, що Чехія назвала російську розвідку винною у підриві складу боєприпасів у Врбетицях у 2014 році.

Більше того, до підриву причетні ті ж оперативники, що підозрюються у отруєнні російського розвідника-перебіжчика Сергія Скрипаля. Анатолій Чепіга (Руслан Боширов) у Чехії працював під іменем Руслан Табаров, а Олександр Мішкін (Олександр Петров) - під іменем Микола Попа.

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