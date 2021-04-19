​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування

Журналісти розкрили масштабну мережу нерухомості та підприємств, контрольованих олігархом та його партнерами.

Американське видання Pittsburgh Post-Gazette опублікувало розслідування оборудок українського олігарха Ігоря Коломойського у США.

Про це повідомляється на сайті видання.

Журналісти видання розкрили масштабну мережу нерухомості та підприємств на території США, контрольованих Коломойським та його партнерами. Підґрунтям для отриманої інформації стали закриті раніше судові документи, звіти федеральних розслідувальних органів, розмови зі співробітниками численних підприємств та інші дані.

Зазначається, що між 2006 та 2016 роками Коломойський та партнери володіли 13 сталеливарними заводами у різних регіонах США. Їх придбали за гроші, незаконно виведені з "Приватбанку". Згодом частину заводів закрили.

Коломойський також заволодів 4 офісними вежами в Клівленді та готелем із 484 номерами.

За даними видання, на сталеливарних заводах Коломойського був дуже низький рівень дотримання техніки безпеки й регулярно траплялися інциденти, в яких зазнавали травм робітники. Значні порушення було зафіксовано й стосовно дотримання екологічних норм.

Pittsburgh Post-Gazette звертає увагу, що дії Коломойського розслідуються департаментом юстиції США та правоохоронними органами України.

Нагадаємо, 5 березня 2021 року США заборонили в'їзд Коломойському та членам його родини через його "причетність до значної корупції". Рішення, про яке оголосив особисто державний секретар США Ентоні Блінкен, було ухвалене відповідно до закону про фінансування Державного департаменту, іноземних операцій та дотичних програм 2020 року.

Незадовго до цього стало відомо, що у США призупинили цивільні позови щодо Коломойського і його бізнес-партнера Генадія Боголюбова, щоб не зашкодити кримінальній справі проти них.

У серпні минулого року США звинуватили Коломойського в розкраданні мільярдів доларів із Приватьанку і використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей у США та в усьому світі. Міністерство юстиції США вимагає конфіскувати два об'єкти комерційної нерухомості, які олігарх придбав нібито на вкрадені у банку кошти. Коломойський заперечує звинувачення. За його словами, всі інвестиції у США були зроблені з власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у Приватбанку.

У травні 2020-го в Огайо, де розслідуються ймовірні фінансові злочини Коломойського, скликали велике журі присяжних. Велике журі розслідує звинувачення про відмивання грошей, виведених з ПриватБанку перед націоналізацією. Нібито гроші збирали в Україні як депозити населення, а в США на них скуповували активи.

31 грудня минулого року Мін'юст США подав позов про конфіскацію третього активу Коломойського і Боголюбова, звинувативши їх у використанні незаконно привласнених коштів для купівлі нерухомості в Клівленді, штат Огайо.