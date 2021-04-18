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У Дуди вважають, що стягуванням військ Росія намагається зірвати ПДЧ для України

На думку політика, така ситуація може легко вийти з-під контролю.

У Дуди вважають, що стягуванням військ Росія намагається зірвати ПДЧ для України
Кшиштоф Щерський
Фото: radiozagranica.pl

Стягуванням військ до українських кордонів російське керівництво намагається "зупинити процес можливого відкриття для України дверей до НАТО".

Таку думку в ефірі польського телеканалу TVP.INFO висловив голова бюро міжнародної політики президента Польщі Кшиштоф Щерський. 

За словами політика, Україна доклала зусиль для того, щоб на наступному саміті НАТО Україна отримала план членства в альянсі. 

“Так само було в 2008 році з Грузією та Україною. Саме тоді, у зв'язку з цією ситуацією, напруженість між Росією та Грузією зросла, і це закінчилося війною”, - зазначив політик.

На його думку, така ситуація може легко вийти з-під контролю.

“Сьогодні це політичні маневри із застосуванням армії, спроба спровокувати конфлікт, але це коло толерантності до цієї ситуації з боку України сьогодні зменшується. Зараз ситуація така, що в будь-який момент ми можемо впоратися з чимось дуже поганим для нас, для світу, що було б черговим російсько-українським конфліктом, - сказав Щерський.

Нагадаємо, в березні 2021 року Росія почала стягувати до кордонів України війська (за оцінками Офісу президента - до 80 тисяч чоловік). Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області, яка не межує з окупованими районами Луганської чи Донецької областей. За даними розвідки Міноборони, Росія може реалізувати три варіанти дій проти України.

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