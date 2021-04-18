Кулеба візьме участь у засіданні Ради Євросоюзу у закордонних справах

У понеділок, 19 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме участь в онлайн-засіданні Ради Євросоюзу у закордонних справах.

Про це йдеться на сайті МЗС.

Кулеба візьме участь у засіданні на запрошення високого представника ЄС Жозепа Борреля. Участь у засіданні візьмуть керівник дипломатії Європейського Союзу та міністри закордонних справ усіх 27-ми держав-членів ЄС.

На порядку денному буде питання “загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та довкола кордонів нашої держави, спричиненої деструктивними та агресивними діями Російської Федерації”.

Кулеба поінформує колег про актуальну безпекову ситуацію і запропонує низку практичних кроків задля зміцнення дієвої підтримки України з боку ЄС.

Додамо, Рада ЄС у закордонних справах є найвищим органом Євросоюзу, що ухвалює спільні практичні рішення та формує об’єднану позицію держав-членів із зовнішньополітичних і безпекових питань.

Нагадаємо, на цьому ж засіданні говоритимуть і про справу вибуху складу боєприпасів у Чехії у 2014 році.

За інформацією медіа Чехії, вибух на чеському складі боєприпасів у 2014 році відбувся, найімовірніше, для зриву постачання зброї, зокрема в Україну.