Міністерка оборони Німеччини: Росія становить безпосередню загрозу безпеці в Європі

"Нарощування Росією озброєнь та ведення нею війни в центрі Європі створили реальні загрози".

Росія становить "конкретну та безпосередню" загрозу безпеці в Європі.

Про це заявила міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер, пише Німецька хвиля з посиланням на ЗМІ.

"Нарощування Росією озброєнь та ведення нею війни в центрі Європі створили реальні загрози. Той, хто на це вказує, не налаштований антиросійськи. Той, хто на це вказує, розуміє важливий політичний факт та вживає активних заходів безпеки для нашої країни та для Європи", – зазначила вона.

При цьому Крамп-Карренбауер розціює як цілеспрямовану провокацію нарощування Росією сил біля кордонів з Україною.

"Російські дії, на жаль, не призначені для того, щоб сформувати довіру, але явно спрямовані на те, щоби спровокувати реакцію", - впевнена вона.

Міністерка оборони похвалила стриману реакцію України на дії РФ. "Ми разом з Україною не хочемо втягуватися в ці ігри росіян", – зазначила вона.

Крамп-Карренбауер також закинула Росії розгортання ракет, які можуть досягти Німеччини в режимі, що не передбачає раннього оповіщення та не дає Берліну багато часу на реагування.

"Це було зроблено всупереч чинним договорам про котроль над озброєннями та таємно", – сказала вона.

За словами німецької міністерки, Росія дедалі більше визначає себе, як "неліберальну, антидемократичну противагу Загоду". При цьому Крамп-Карренбауер згадала такі дії Кремля, як "кібератаки, експорт зброї, прихований та відкритий політичний вплив, убивства, пряме та непряме військове втручання".

Нагадаємо, голова української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що Росія відмовляється обговорювати мирний план щодо завершення війні на сході України, який був запропонований Німеччиною та Францією у межах "нормандського формату".