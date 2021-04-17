Іран назвав ім'я підозрюваного в причетності до аварії на уранозбагачувальному заводі в Натанзі

Іран назвав ім'я особи, підозрюваної в причетності до вимкнення електроенергії на уранозбагачувальному заводі в Натанзі. За словами міністерства розвідки, це - Реза Карімі, пише Reuters з посиланням на іранське телебачення.

За офіційними даними, цей чоловік покинув Ізраїль ще до того, як аварія відбулася.

"Нині вживаються необхідні заходи для його арешту та повернення в країну законними каналами", - йдеться у повідомленні.

Іран також запевнив, що вже замінив більшу частину виведених з ладу центрифуг, які викорисовуються для збагачення урану.

Цими днями Іран та інші ядерні держави проводять перемовини щодо відновлення угоди 2015 року. Згідно з нею, Ірану можна збагачувати уран на рівні 3,67%. В обмін на зняття санкцій Іран пообіцяв протягом 15 років не збагачувати уран до рівня озрброєння. У 2018 році США в односторонньому порядку вийшли з угоди і відновили санкції проти Тегерану. Іран також заявив про вихід з угоди, зокрема в частині лімітів на збагачення.

У січні Іран повідомив, що має плани збагачувати уран до 20%. У квітні почалися перемовини між Іраном та іншими ядерними державами щодо перегляду дозволу на ліміт збагачення.

10 квітня Тегеран запустив нові “просунуті” центрифуги, які можуть швидше збагачувати уран. Уже вночі 11 квітня Іран повідомив про диверсію на підземному заводі у Натанзі. Це вже другий інцидент на ядерному об’єкті в Натанзі. Влітку минулого року там спалахнула пожежа, яку уряд вважає спробою саботувати ядерну програму Ірану.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив про причетність Ізраїлю до аварії на ядерному об'єкті в Натанзі. На думку глави зовнішньополітичного відомства Ірану, дії Ізраїлю направлені на зрив переговорів з ядерної угоди.

Понад 1000 центрифуг для переробки урану були виведені з ладу внаслідок аварії на іранському заводі в місті Натанг, що трапилася 11 квітня. Окрім того, було зруйновано наземну енергосистему. Через це процес збагачення Ірану в країні було паралізовано. Після аварії Іран заявив, що хоче збагачувати уран вже не на 20, а на 60%. Для порівняння, виготовлення ядерної зброї потребує збагачення на рівні 90%.