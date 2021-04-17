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У США 35-річного українця засудили за кіберзлочини

Підсудний і його змовники заподіяли збитки американцям і економіці США на суму понад мільярд доларів.

У США 35-річного українця засудили за кіберзлочини
Фото: inosmi.ru

У Сіетлі засудили 35-річного українця Федора Гладира за обвинуваченнями у діяльності хакерської групи FIN7.

Про це повідомив сайт Міністерства юстиції США.

Хакер був арештований у німецькому Дрездені у 2018 році за запитом правоохоронних органів США і екстрадований до штату Вашингтон.

У вересні 2019 року Гладир визнав себе винним у вчиненні електронного шахрайства і зломах комп'ютерів.

“Підсудний і його змовники скомпрометували мільйони фінансових рахунків і заподіяли збитки американцям і економіці США на суму понад мільярд доларів”, – йдеться у повідомленні.

До групи входило понад 70 осіб, об’єднаних у бізнес-підрозділи та групи. Деякі з них були хакерами, інші розробляли шкідливе програмне забезпечення, а треті створювали вірусні електронні листи, через які заражалися системи компаній жертв. Гладир працював системним адміністратором FIN7, і, серед іншого, відігравав центральну роль у збиранні інформації про викрадені платіжні картки, наглядав за хакерами і контролював зашифровані канали організації.

"Цей відповідач працював на стику всіх цих видів діяльності, і тому несе велику відповідальність за мільярдну шкоду, заподіяну компаніям та окремим споживачам", – зазначили у Міністерстві юстиції.

FIN7 зламала тисячі комп’ютерних систем і викрала мільйони номерів кредитних та дебетових карток клієнтів, які потім використовували або продавали з метою отримання прибутку. Тільки в Сполучених Штатах хакери зламали комп'ютерні мережі підприємств у всіх 50 штатах і окрузі Колумбія, також хакери працювали і у Великобританії, Австралії та Франції.

Нагадаємо, Департамент кіберполіції повідомив про підозру хакеру з Тернопільської області, якого вважають розробником програмного забезпечення для фішингових атак.

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