Президент позбавив громадянства трьох осіб, ймовірно причетних до контрабанди, - джерела
Президент позбавив громадянства трьох осіб, ймовірно причетних до контрабанди, - джерела
Байден оголосив надзвичайний стан через загрозу нацбезпеці США від Росії
Байден оголосив надзвичайний стан через загрозу нацбезпеці США від Росії
Байден, Путін, НАТО і верблюд
Байден, Путін, НАТО і верблюд
Кораблі РФ здійснили провокацію щодо українських катерів в Азовському морі
Кораблі РФ здійснили провокацію щодо українських катерів в Азовському морі
Между Сциллой и Харибдой, или заметки о сдерживании российской агрессии
Между Сциллой и Харибдой, или заметки о сдерживании российской агрессии
Зураб Аласанія: «Рейтинги я не визнаю, головне – довіра»
Зураб Аласанія: «Рейтинги я не визнаю, головне – довіра»
Меркель і Байден закликали Росію скоротити військову присутність на кордоні з Україною
Меркель і Байден закликали Росію скоротити військову присутність на кордоні з Україною
Зеленський обіцяє санкції проти олігархів
Зеленський обіцяє санкції проти олігархів
Американські кораблі Roosevelt та Donald Cook не увійдуть у Чорне море в обумовлені терміни, - ЗМІ
Американські кораблі Roosevelt та Donald Cook не увійдуть у Чорне море в обумовлені терміни, - ЗМІ
ГоловнаСвіт

Росія вислала 10 американських дипломатів і готує "дзеркальні" санкції проти США, - Лавров

Послу Джону Саллівану рекомендовано "повернутися до Вашингтона для консультацій".

Росія вислала 10 американських дипломатів і готує "дзеркальні" санкції проти США, - Лавров
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що Москва висилає десятьох американських дипломатів, а послу США в Росії Джону Саллівану рекомендовано "повернутися до Вашингтона для консультацій".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Десять дипломатів були включені (американською владою) в список, який нам був переданий, з проханням, щоб вони виїхали з США. Ми відповімо на цей захід дзеркально. Запропонуємо теж десятьом дипломатам США в Росії покинути нашу країну", – сказав Лавров.

Він додав, що також буде опублікований "список із восьми чиновників, які представляють керівні структури вашингтонської адміністрації", і вони також будуть включені в список санкцій.

За словами Лаврова, Москва запускає процедуру, "яка зупинить практику найму американськими диппредставництвами в країні громадян Росії і третіх країн". За його словами, Росія зупинить "безлімітні поїздки співробітників Держдепу та інших відомств США в короткострокові відрядження для роботи в американських диппредставництвах в Російській Федерації".

"Запропонуємо тут встановити паритет, щоб щорічно, скажімо, по 10 таких співробітників могли приїжджати з Росії в США і з США – до Росії", – сказав Лавров.

Нагадаємо, напередодні США оголосили про розширення санкцій проти Росії. Міністерство фінансів США включило до списку санкцій першого заступника голови адміністрації президента Росії Олексія Громова, а також осіб і компанії, пов’язані з бізнесменом Євгеном Пригожиним. Всього 32 фізичних та юридичних осіб. З США також вирішили вислати 10 російських дипломатів, які працювали в консульстві у Вашингтоні.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що відповідь буде "невідворотною".

Росія також раніше викликала для консультацій посла Росії в США Анатолія Антонова, дипломат зараз перебуває в Москві.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також