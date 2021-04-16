Росія вислала 10 американських дипломатів і готує "дзеркальні" санкції проти США, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що Москва висилає десятьох американських дипломатів, а послу США в Росії Джону Саллівану рекомендовано "повернутися до Вашингтона для консультацій".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Десять дипломатів були включені (американською владою) в список, який нам був переданий, з проханням, щоб вони виїхали з США. Ми відповімо на цей захід дзеркально. Запропонуємо теж десятьом дипломатам США в Росії покинути нашу країну", – сказав Лавров.

Він додав, що також буде опублікований "список із восьми чиновників, які представляють керівні структури вашингтонської адміністрації", і вони також будуть включені в список санкцій.

За словами Лаврова, Москва запускає процедуру, "яка зупинить практику найму американськими диппредставництвами в країні громадян Росії і третіх країн". За його словами, Росія зупинить "безлімітні поїздки співробітників Держдепу та інших відомств США в короткострокові відрядження для роботи в американських диппредставництвах в Російській Федерації".

"Запропонуємо тут встановити паритет, щоб щорічно, скажімо, по 10 таких співробітників могли приїжджати з Росії в США і з США – до Росії", – сказав Лавров.

Нагадаємо, напередодні США оголосили про розширення санкцій проти Росії. Міністерство фінансів США включило до списку санкцій першого заступника голови адміністрації президента Росії Олексія Громова, а також осіб і компанії, пов’язані з бізнесменом Євгеном Пригожиним. Всього 32 фізичних та юридичних осіб. З США також вирішили вислати 10 російських дипломатів, які працювали в консульстві у Вашингтоні.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що відповідь буде "невідворотною".

Росія також раніше викликала для консультацій посла Росії в США Анатолія Антонова, дипломат зараз перебуває в Москві.