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Тихановська у відповідь Зеленському: "Білорусь також відчуває підтримку і розуміння українців"

Лідерка білоруської опозиції відповіла президенту України на його слова в інтерв'ю. 

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська відповіла на заяву українського президента про те, що Білорусь добре розуміє Україну.

Тихановська у Twitter написала, що "ми також відчуваємо, що українці розуміють нас і підтримують білорусів".

"Україна – не просто сусід. Ми об'єднані боротьбою за незалежність протягом нашої новітньої історії", – додала вона.

Володимир Зеленський у інтерв'ю французькому виданню Le Figaro на питання про те, хто з європейських держав розуміє Україну, згадав Білорусь.

"Нас дуже добре розуміють країни, які за радянських часів були республіками. Це країни Балтії. Вони дуже добре розуміють. Я думаю, нас прекрасно розуміє Білорусь. Знаю, як вони дуже добре до нас ставляться, як молодь до нас ставиться – вони приїжджають, вони дуже люблять нас. Я вважаю, що вони заслуговують на інше майбутнє, на інше сьогодення навіть", – сказав він. 

Нагадаємо, у квітні Тихановська повідомила про бажання зустрітися з президентом США Джо Байденом і українським президентом Володимиром Зеленським. За її словами, зустріч зі Зеленським наразі обговорюється.

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