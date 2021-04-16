Тихановська у відповідь Зеленському: "Білорусь також відчуває підтримку і розуміння українців"

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська відповіла на заяву українського президента про те, що Білорусь добре розуміє Україну.

Тихановська у Twitter написала, що "ми також відчуваємо, що українці розуміють нас і підтримують білорусів".

"Україна – не просто сусід. Ми об'єднані боротьбою за незалежність протягом нашої новітньої історії", – додала вона.

Today I was glad to hear from @ZelenskyyUa that Belarusians understand Ukraine and deserve a better future. We also feel that Ukrainians understand and support Belarusians. 🇺🇦 is not just our neighbor. We are united by the struggle for independence throughout modern history. pic.twitter.com/qVBZNobNla — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) April 16, 2021

Володимир Зеленський у інтерв'ю французькому виданню Le Figaro на питання про те, хто з європейських держав розуміє Україну, згадав Білорусь.

"Нас дуже добре розуміють країни, які за радянських часів були республіками. Це країни Балтії. Вони дуже добре розуміють. Я думаю, нас прекрасно розуміє Білорусь. Знаю, як вони дуже добре до нас ставляться, як молодь до нас ставиться – вони приїжджають, вони дуже люблять нас. Я вважаю, що вони заслуговують на інше майбутнє, на інше сьогодення навіть", – сказав він.

Нагадаємо, у квітні Тихановська повідомила про бажання зустрітися з президентом США Джо Байденом і українським президентом Володимиром Зеленським. За її словами, зустріч зі Зеленським наразі обговорюється.