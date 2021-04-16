Байден оголосив надзвичайний стан через загрозу нацбезпеці США від Росії
Байден оголосив надзвичайний стан через загрозу нацбезпеці США від Росії
Президент позбавив громадянства трьох осіб, ймовірно причетних до контрабанди, - джерела
Президент позбавив громадянства трьох осіб, ймовірно причетних до контрабанди, - джерела
Кораблі РФ здійснили провокацію щодо українських катерів в Азовському морі
Кораблі РФ здійснили провокацію щодо українських катерів в Азовському морі
Американські кораблі Roosevelt та Donald Cook не увійдуть у Чорне море в обумовлені терміни, - ЗМІ
Американські кораблі Roosevelt та Donald Cook не увійдуть у Чорне море в обумовлені терміни, - ЗМІ
Зеленський обіцяє санкції проти олігархів
Зеленський обіцяє санкції проти олігархів
Между Сциллой и Харибдой, или заметки о сдерживании российской агрессии
Между Сциллой и Харибдой, или заметки о сдерживании российской агрессии
Байден, Путін, НАТО і верблюд
Байден, Путін, НАТО і верблюд
Зураб Аласанія: «Рейтинги я не визнаю, головне – довіра»
Зураб Аласанія: «Рейтинги я не визнаю, головне – довіра»
Меркель і Байден закликали Росію скоротити військову присутність на кордоні з Україною
Меркель і Байден закликали Росію скоротити військову присутність на кордоні з Україною
ГоловнаСвіт

Меркель виступила за комендантську годину в Німеччині для боротьби з коронавірусом

"Вірус розуміє тільки мову рішучих дій".

Меркель виступила за комендантську годину в Німеччині для боротьби з коронавірусом
Фото: twitter.com/RegSprecher

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила за введення комендантської години в Німеччині для боротьби з коронавірусом.

Про це пише "Німецька хвиля".

"Вірус не вибачає половинчастих рішень, нерішучості, з ним неможливо вести переговори. Вірус розуміє тільки мову рішучих дій", - сказала вона під час виступу в Бундестагу.

Німецький парламент розглядає урядовий проєкт змін до закону про епідеміологічний захист, які передбачають комендантську годину з 21:00 до 5:00. Умовою для запровадження комендантської години буде показник приросту захворюваності в певному населеному пункті або регіоні. Він повинен перевищувати 100 випадків на 100 тисяч населення за 7 днів.

На думку Меркель, переваги цього заходу превалюють над недоліками. Контакти слід скоротити і для цього знизити мобільність, вважає канцлер.

В той же час майже половина німців (46%) виступає проти введення комендантської години для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це свідчать результати опитування, проведеного 13 і 14 квітня службою Infratest dimap для телекомпанії ARD. За заборону на вихід з дому в нічний час висловилися 51% опитаних.

Німеччина - одна з найбільш постраждалих країн Європи від коронавірусу. В країні зафіксували понад 3 млн випадків від початку пандемії, майже 80 тисяч людей померло від хвороби.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також