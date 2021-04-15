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Очільники МЗС країн Балтії виступили зі спільною заявою після зустрічі в Києві

Очільники МЗС висловили жаль щодо триваючого російського військового нарощування та концентрації збройних сил на кордонах України.

Голови МЗС Естонії, Латвії, Литви, до яких приєдналася Україна, оприлюднили спільну заяву,у якій підтримали її прагнення до ЄС та НАТО та закликали Росію припинити свої провокації на українському кордоні.

Текст відповідної заяви оприлюднило МЗС України.

Згідно з документом, сторони висловили підтримку суверенітету та територіальній цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

“Ми також підтримуємо її прагнення європейського та євроатлантичного членства, як це було заявлено у декларації Бухарестського саміту НАТО, та заохочуємо Україну продовжувати необхідні реформи для досягнення цієї мети”, - сказано у повідомленні.

Очільники МЗС висловили жаль щодо триваючого російського військового нарощування та концентрації збройних сил у безпосередній близькості до українських кордонів та на окупованому і незаконно анексованому кримському півострові.

“Ми закликаємо Росію припинити свої провокації, а також розвіяти всі занепокоєння, продемонструвавши прозорість відповідно до механізму зниження ризиків згідно з Віденським документом та дотримуючись принципів та зобов'язань ОБСЄ”, 

Очільники МЗС також висловили непохитну відданість України політичному вирішенню конфлікту.

“Ми зобов’язуємося розвивати та посилювати нашу двосторонню та багатосторонню співпрацю у сфері безпеки та оборони, обмінюватися інформацією, протидіяти агресивній пропаганді та дезінформації, гібридним загрозам та координувати зусилля для вирішення спільних викликів у сфері енергетичної безпеки”, - повідомляється в заяві.

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