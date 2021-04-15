Кулеба про залякування з боку Росії: "Не дочекаєтеся. Ми не боїмося"

Міністри закордонних справ України, Литви, Латвії та Естонії обговорили в Києві протидії російській агресії та інтеграцію України до ЄС і НАТО.

Міністри закордонних справ України, Литви, Латвії та Естонії обговорили в Києві спільну протидію агресивним діям Росії.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба на спільній з колегами пресконференції заявив, що всі сторони твердо кажуть про засудження загострення ситуації з боку РФ.

"Балтійські країни знають, що таке бути об'єктом російської пропаганди. Але навіть мої гості вражені тим рівнем російської дезінформації, яка спостерігається останнім часом не лише на ток-шоу, але і в заявах російських чиновників. Вони відкрито погрожують Україні війною та залякують знищенням української державності. Я хочу відповісти двома реченнями. Перше – не дочекаєтеся. Друге – ми не боїмося", - заявив Кулеба.

Міністр додав, що самих слів підтримки для України недостатньо. Кулеба звернувся до колег як до членів ЄС і НАТО з проханням практичної підтримки з боку інших держав-членів цих об'єднань.

"Важливо Росії чітко дати зрозуміти, що наслідки у разі військових анантюр з її боку будуть дуже болючими. Балтійські колеги підтвердили готовність до дій в ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організаціях з метою консолідації дієвої підтримки України в протистоянні російській агресії", - додав Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ Естонії Єва-Марія Лійметс на брифінгу повідомила, що вона та її колеги прибули до Києва для вираження активної підтримки держави та її суверенітету.

"Найближчі тижні ми бачили активізацію військових дій і присутність військ на кордоні. Ми сподіваємося на вирішення цієї ситуації і що сторони продовжать переговори, зокрема і в Мінському процесі, щоб знайти мирне рішення", - повідомила вона.

Лійметс додала, що соратники в НАТО також підтримують Україну. Естонія підтримує Кримську платформу і чекає на участь в наступному заході у серпні цього року.

Голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс повідомив, що цей візит до України є заявою про солідарність і підтримку України, а також можливістю обговорити ситуацію з Росією.

"Україна не сама, у неї є друзі і партнери, які можуть підтримати її. Україна права в юридичному і моральному планах і ми будемо наголошувати на цьому в міжнародних організаціях. Є лише одна сторона, яка має деескалувати свої дії - це Росія", - заявив він.

Рінкевичс підтвердив, що Латвія готова підтримувати Україну на шляху до ЄС і НАТО.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс також засвідчив підтримку України з боку держав Балтії.

"Ми знаємо, хто відповідальний за процеси. Ми знаємо, хто захищається. І знаємо, хто нападає. Це Росія", - зазначив він.

Нагадаємо, що минулого тижня Габріелюс Ландсбергіс повідомив, що Литва запропонує іншим членам НАТО надати Україні план дій з членства (ПДЧ), після реалізації якого країна може претендувати на вступ до Альянсу.

Після цього Едгарс Ринкевичс заявив, що Латвія підтримує ідею надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. Він зазначив, що Альянс має оцінити можливість надання Україні ПДЧ на тлі концентрації російських збройних сил на кордоні.

Дмитро Кулеба запросив до Києва колег з балтійських країн для обговорення практичних кроків підтримки суверенітету та територіальної цілісності України та зміцнення безпекової взаємодії.