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Байден оголосив надзвичайний стан через загрозу нацбезпеці США від Росії

НС запроваджено паралельно із запровадженням нових антиросійських санкцій.

Байден оголосив надзвичайний стан через загрозу нацбезпеці США від Росії
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден запровадив режим надзвичайного стану у зв'язку з "нетиповою і надзвичайною загрозою" Сполученим Штатам, спровокованою Росією.

Про це йдеться в листі президента США до Конгресу, який опубліковано пресслужбою Білого дому.

"Повідомляю, що я видав наказ про оголошення національного надзвичайного стану у зв’язку з нетиповою та надзвичайною загрозою для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки США, що створюється специфічною шкідливою зовнішньою діяльністю уряду Російської Федерації", - йдеться у тексті. 

Серед таких дій Байден називає спробу зірвати проведення вільних і чесних демократичних виборів, а також підірвати демократичні інституції у США та країнах-партнерах і союзниках, участь Росії та сприяння злочинній кібердіяльності, спрямованій проти США і союзників, сприяння та використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди.

Також це здійснення "екстериторіальної діяльності, спрямованої проти дисидентів або журналістів, дії для підриву безпеки у країнах та регіонах, важливих для нацбезпеки США, порушення усталених принципів міжнародного права, включно з повагою до територіальної цілісності країни. 

Лист додається до відповідного указу Джо Байдена "щодо блокування власності у зв’язку зі специфічною шкідливою зовнішньою діяльністю уряду РФ".

Сьогодні Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Росії. Під санкції потрапили 16 фізичних та 16 юридичних осіб, задіяних у спробах уряду Росії вплинути на президентські вибори в США 2020 року, на чолі з першим заступником керівника Адміністрації президента РФ Олексієм Громовим. Також обмеження торкнуться шести російських технологічних компаній, які надають підтримку російським спецслужбам.

Ще п'ять фізичних і три юридичні особи потрапили під санкції через окупацію Криму Росією.

З Вашингтону вишлють десять російських дипломатів.

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