Войска США покидают Афганистан. Конец самой длительной американской войны

Однако остаётся открытым вопрос: кто теперь займёт эту лакуну – афганское пространство – после ухода оттуда американцев? Байден, отчасти, дал ответ – одной их таких стран станет Россия.

Говорят, что перед принятием окончательного решения, глава Белого дома советовался с некоторыми из своих предшественников. Многие выступили с позицией о необходимости вывода войск. Примечательно, что все эти «предшественники» так и не захотели завершить необъяснимо проигрышную для США войну. Лишь только в 2020 году Трамп попытался заключить с террористами «Талибана» мировое соглашение и закончить военные действия. Положил всему конец Байден.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден объявил о полном выходе американских войск из Афганистана к 11 сентября 2021 года. С мая они постепенно начнут покидать территорию страны. Нынешняя администрация решила завершить самую длительную войну в истории Америки. Однако она завершает её для США, но не для Афганистана, где военный конфликт длится с 1970-х годов.

Медовый месяц с Путиным

Во время своего выступления нынешний глава Белого дома Джо Байден сказал: «Пришло время положить конец самой длинной войне Америки, пришло время вернуть наших военных домой». Теперь афганская история приобретает совсем другие оттенки. Однако перед тем, как поразмыслить над будущим Афганистана, давайте вспомним, с чего всё начиналось и сколько денег на это ушло.

Фото: EPA/UPG Автомобили армии США патрулируют улицы Герата, Афганистан

Американцы вошли в Афганистан 7 октября 2001 года – прямо в день рождения президента РФ Владимира Путина. Причиной для введения войск послужили теракты, случившиеся в Соединённых Штатах 11 сентября.

До атаки террористической группировки «Аль-Каида» на башни Всемирного торгового центра и здание Пентагона американцы вовсю критиковали российское руководство за помощь афганским моджахедам. Последние не давали талибам захватить полную власть в азиатской стране. Примечательно, что во времена советско-афганской войны сами американцы использовали моджахедов против войск Советского Союза. Более того, даже поставляли им оружие.

Однако после терактов 11 сентября американо-российские отношения изменились. Джордж Буш-младший «заглянул в глаза Путину и увидел там душу». Сразу после этого из баз НАТО в Европе через территорию России стали перебрасываться оружие, комплектующие и продовольствие для американских военных и военнослужащих стран Альянса. Американцы также заплатили россиянам за то вооружение, которое отправлялось на территорию Афганистана.

Даже российско-грузинская война 2008 года не заставила Буша изменить своё отношение к Путину. Почему? Альтернативного наземного и воздушного коридора у американцев в Афганистан, кроме как через Россию, не было. Через Пакистан тогда это было невозможно сделать.

Глупая и затратная война

Постепенно всё изменилось. Численность американских войск была значительно сокращена и российские коридоры стали более не нужны. США нашли альтернативные маршруты поставок вооружения. Однако это случилось спустя четыре года после ухода Буша-младшего. Так, уже после первой каденции Обамы (который был явно миролюбивее своего предшественника) общий контингент США в Афганистане составлял порядка 100 тысяч военнослужащих. Численностью американцы думали сломить сопротивление талибов.

Фото: EPA/UPG

Байден, как говорят, консультировался с некоторыми из своих предшественников. Одним из них был, вероятно, и 44-й президент соединённых Штатов – Барак Обама. После выступления Байдена, где тот сказал о полноценном выводе американских войск, Обама написал: «Президент Байден принял правильное решение, завершив вывод войск США из Афганистана. Сегодня мы должны сделать паузу, чтобы воздать должное той непомерной жертве американцев, которые участвовали в нашей самой продолжительной войне, а также их семей».

Показательно, что постепенный вывод американских войск начался после убийства «террориста номер один» – Усамы бен Ладена. Начальное сокращение составляло порядка 650 военных. Ликвидация человека, олицетворяющего мировое зло, решение о сворачивании военного присутствия – всё это стало хорошим заделом для переизбрания Обамы. Последний, правда, выполнил своё обязательство и значительно сократил контингент США в Афганистане. Но полноценно его не вывел.

В 2020 году на территории этой страны проходили службу порядка 13 тысяч американских солдат и офицеров Соединённых Штатов.

За 19 лет войны Америка потеряла 2400 своих военнослужащих. Да, это на порядки меньше, чем во времена Вьетнамской войны, однако вряд ли жизни можно измерять количественными показателями.

Фото: EPA/UPG

Есть и другие цифры, которые дают куда более чёткое представление о том, в какую проигрышную авантюру ввязались США в октябре 2001 года. Прямые расходы за всё время войны составили около $778 млрд. Это немногим больше бюджета Пентагона на 2020 год ($738 млрд). На восстановление Афганистана американцы потратили больше, чем на восстановление поствоенной Европы (План Маршалла) – $44 млрд.

Всё это цифры на момент марта 2020 года. Как минимум, до 11 сентября 2021-го эта война продолжится. А значит и расходы увеличатся. Поэтому в целом можем говорить о том, что американцы потратили на проигрышную затею порядка триллиона долларов.

Однако эту войну справедливо можно назвать необъяснимо проигрышной. Почему? Потому что американцы, входя в Афганистан, имели все исходные данные для победы: многочисленные войска, военную поддержку со стороны НАТО и даже России. Белый дом готов был и потратил на эти цели сотни миллиардов долларов. И тем не менее Талибан не был уничтожен, а американцы вынуждены сейчас уходить.

Дальнейшая угроза

Почему всё так произошло? Потому что главная причина турбулентности на территории Афганистана – это не террористы группировки Талибан, а страны, их финансирующие. И ключевые доноры здесь – Пакистан и Катар, прямые союзники Соединённых Штатов. Талибан вообще является детищем пакистанских спецслужб. Однако об этом, почему-то, не принято говорить.

Именно течение афганской войны в её стартовом виде подвигло американцев отправить свой контингент в Ирак. Ведь информационная кампания под эти цели началась в 2002 году – спустя год после Афганистана.

Фото: EPA/UPG Cолдаты армии США патрулируют улицы Джелалабада, 6 июля 2005 г.

Вашингтон сделал две ошибки во времена иракской кампании. Первая – он ввёл войска в Ирак и дестабилизировал весь регион на десятилетия вперёд, позволив Ирану начать ползучую оккупацию этой территории. Вторая – он значительно сократил численность американского контингента в этой ближневосточной стране, дав возможность иранцам захватить политические позиции. Это привело к тому, что со временем подконтрольный персам Багдад уничтожил проамериканских ополченцев на западе Ирака. Это пространство заняли террористы из ИГИЛ. Ныне же мы видим, во что конвертировалось иранское влияние в регионе.

Точно так же можно сказать и об Афганистане. США сделали ошибку, войдя туда, так как, не добившись ничего, потеряли там американских солдат и сотни миллиардов долларов. И Белый дом допускает сегодня ошибку, выводя войска с афганских территорий.

В марте 2020 года 45-й президент США Дональд Трамп заключил мирное соглашение с Талибаном. Согласно ему, американцы вначале сокращают контингент, а потом на протяжении 14 месяцев его выводят (в мае 2021-го вывод войск должен был завершиться). Параллельно талибы отказываются вести войну в Афганистане, США обязуются не вмешиваться в дела страны, официальный Кабул, по сути, должен отпустить 5 тысяч боевиков на свободу, а СБ ООН своим постановлением снять санкции с лидеров террористической организации.

Это всё означало одно – полную капитуляцию. Потому что при освобождении боевиков и выводе американских войск талибы напали бы на территории, удерживаемые американскими войсками и подконтрольные афганскому правительству, устроив бы тотальную резню. Конгресс это дело приостановил.

Сейчас Байден решил запросить о продлении соглашения. До 11 сентября. В мае только стартует процесс вывода войск. Однако спустя три с половиной месяца Афганистан может окунуться в пучину кровавых событий. Потому что вероятность того, что талибы нападут, очень высока. Да только страдать уже будут не военнослужащие США, а офицеры и солдаты стран НАТО – союзники американцев. Те, кто был заброшен в эту азиатскую страну по просьбе Вашингтона.

Фото: EPA/UPG Солдат НАТО на месте взрыва бомбы на военной базе США в Кабуле, 21 ноября 2012 г.

Кто вместо США?

В своей речи президент Байден ответил на этот вопрос. «Мы попросим другие страны в том регионе, чтобы они делали больше усилий для поддержки Афганистана. В особенности это касается Пакистана, а также – России, Китая, Индии и Турции», – сказал он.

Если талибы нападут, огромный поток афганских мигрантов ринется в Европу. И этим воспользуются многие страны в своих целях – Россия. Пакистан, Турция. Для Индии здесь важна безопасностью на границе. Для Китая ключевой вопрос с точки зрения афганского урегулирования – усиление экономического влияния в регионе и борьба там с основными конкурентами.

В какой-то мере для России тоже важно упрочить свои позиции в этом регионе. Москва давно пыталась выдавать американцев из Афганистана. Она активно сотрудничала с Талибаном, обеспечивая его вооружением и финансированием (через Узбекистан и Таджикистан). Во всяком случае, об этом заявляли американские генералы. Она пыталась показать, что талибы – это единственная сила, с которой можно взаимодействовать против боевиков ИГИЛ, засевших в Южной Азии.

На самом деле, как и в Сирии, Кремль хотел закрепить влияние определённых своих представителей (и в Кабуле, и в среде талибов), получить возможность для очередной «миротворческой миссии» и расширить своё влияние. Ведь не стоит забывать, что Афганистан – это ещё и серая зона для различного нелегального бизнеса: наркотики, вооружение, рабство.

В то же время очевидно, что россиянам из-за вывода американских войск придётся увеличивать контингент на своей военной базе в Таджикистане. Это – дополнительные растраты для бюджета РФ, а значит – дальнейшее проседание экономики. Впрочем, исторически на такие вещи российские правители всегда смотрели сквозь пальцы.

После того как американские войска покинут Афганистан, Вашингтон, наверное, всё же политически выиграет. И здесь речь идёт конкретно об администрации президента США. В какой-то мере в среднесрочной перспективе выиграет и Россия. А вот союзники США по НАТО и жители Афганистана явно проиграют.

С выводом американских войск Соединённые Штаты могут уйти на стратегическую паузу – как после Вьетнама (во времена Картера). Напомню, что лишь спустя десять лет с момента окончания вьетнамской кампании, в 1982 году, Рональд Рейган отправил войска в Ливан и в Гренаду (Карибское море). В Афганистане же продолжат свою деятельность ЦРУ и частные подрядчики. Таким образом, фокус может сместиться с военных на тайные операции.