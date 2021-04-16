Зеленський: "Україна не може почуватися в ЄС та в НАТО як у гостях"

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна давно заслужила членства в Євросоюзі та плану членства дій в НАТО. Якщо ЄС бачить нашу державу в своєму складі, то має про це відкрито говорити, заявив перед візитом до Парижаглава держави в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro, переклад якого навів Офіс президента.

"І якщо лідери ЄС кажуть, що від України залежить безпекова ситуація у Європі, якщо ми платимо за це жертвами, а вже понад 14 тисяч людей загинули, значить, ми повинні мати якийсь статус. Україна не може почуватися в ЄС та в НАТО як у гостях. Ми хочемо бути своїми. Я вважаю, що ми давно цього заслужили", – зазначив він.

Зеленський підкреслив своє переконання, що Україна повинна бути в ЄС і отримати план дій членства в НАТО.

"Я завжди кажу, що Україна повинна мати такий статус. Це справедливо. Тоді ми почуватимемося суб’єктами. Тоді громадяни України ніколи не почуватимуться самотніми. Це важливо. Бо у безпековій ситуації у Європі, у світі, в історії людства ми – суб’єкти. Я вважаю Францію великою державою, вона – суб’єкт. У нас повинні бути рівні відносини – ось чого я чекаю", – заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 16 квітня Зеленський зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. До них у відеоформаті долучиться канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Раніше тристоронню розмову з ними мав президент РФ Володимир Путін. Таким чином три країни Нормандського формату провели перемовини без України. Після цього в Офісі президента зазначили, що готують аналогічні перемовини без Путіна.