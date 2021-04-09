Офіс президента планує організувати розмову Зеленського, Макрона та Меркель

Нині Офіс президента планує тристоронню розмову лідерів трьох держав "нормандського формату" - Володимира Зеленського, Ангели Меркель та Еммануеля Макрона. Наразі узгоджуються графіки кожної зі сторін перемовин.

Про це в інтерв’ю LB.ua повідомив заступник керівника Офісу президента – Ігор Жовква.

"Про суть цих перемовин ми знаємо. Наші партнери з нами обмінюються інформацією. Нині ми плануємо так само тристоронню розмову: Зеленський, Макрон і Меркель. Зараз лише питання в узгодженні графіків", – заявив високопосадовець.

Він також додав, що керівництво держави знало про хід перемовин лідерів Німеччини, Франції та Росії щодо Донбасу. За його словами, Україна раніше ініціювала перемовини "нормандської четвірки" у повному складі. Однак глава РФ від них відмовився.

"Як тільки відбулося загострення на фронті ми одразу попросили переговори з усіма трьома представниками "нормандської четвірки". Кремль відмовився. Зараз, повторюся, планується розмова із лідерами Німеччини та Франції", – сказав Жовква.

Дипломат зауважує, що нині Росія не хоче проведення саміту "четвірки", бо їй не подобається, що лідери Німеччини та Франції відкрито підтримують Україну.

"Питання не в датах. Конкретно одна країна не хоче проведення цього саміту. Це – Росія. Бо коли сидять лідери вчотирьох, то всі чують позицію одне одного. На подібних самітах нас відкрито підтримують лідери Німеччини та Франції. Президенту РФ це не дуже приємно слухати. Крім того, Росії немає чого сказати. Росія не виконала жодної з домовленостей паризького саміту, окрім організації режиму припинення вогню. Та й тут ми бачимо, що він постійно порушується", – вказав Жовква.

Водночас, за його словами, нині не можна казати, що Мінський та "нормандський формати" заблоковані: відбуваються зустрічі на рівні ТКГ, радників лідерів "четвірки". Однак, як зазначає Жовква, "складається враження, що РФ навмисно переводить ці перемовини у неконструктивне русло. Певно, вони їй не потрібні".

Нагадаємо, 30 березня президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели спільну відеоконференцію з президентом Росії Володимиром Путіним. Лідери Німеччини і Франції закликали припинити вогонь на Донбасі. Натомість президент РФ висловив “серйозне занепокоєння” у зв'язку з посиленням обстрілів на лінії зіткнення. Путін звинуватив Україну у відмові від виконання досягнутих у липні 2020 року мирних домовленостей.