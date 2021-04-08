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До зникнення Чауса можуть бути причетні пов'язані з розвідкою люди, - "Слідство.інфо"

На думку журналістів-розслідувачів, таємниче викрадення судді схоже на спецоперацію. 

До зникнення Чауса можуть бути причетні пов'язані з розвідкою люди, - "Слідство.інфо"
Николай Чаус
Фото: www.facebook.com/ukrop.ukraine

До зникнення у Кишиневі українського судді Миколи Чауса можуть бути причетні люди, ймовірно пов'язані з розвідувальними і правоохоронними органами України. На думку журналістів "Слідства.інфо" і RISE Moldova, історія з викраденням Чауса має ознаки таємної спецоперації. Про це йдеться у їхньому спільному розслідуванні

Після розголосу викрадення молдавські ЗМІ писали, що Чауса нібито могли вивезти з Молдови в Україну на авто, що має стосунок до посольства України. Водночас голова українського МЗС Дмитро Кулеба заперечив, що держава має якийсь стосунок до зникнення судді.

Журналісти-розслідувачі RISE Moldova заявили, що отримали копії паспортів 10 людей, яких молдовські правоохоронці нібито перевіряють на причетність до викрадення Чауса. Всі вони є громадянами України.

"За інформацією джерел RISE Moldova у молдовських прикордонних органах, двоє чоловіків середнього віку по обіді 24 березня дісталися пропускного пункту «Могилів-Подільський – Отач». Вони перейшли міст над річкою Дністер і опинилися у Молдові. В руках у чоловіків були українські закордонні паспорти на ім’я Юрія К. та Едуарда С. Обидва чоловіки пов’язані з українською військовою розвідкою. Хоч на перший погляд це і неочевидно", – стверджується у розслідуванні.

Журналісти припустили причетність Юрія до військової справи через фото в соцмережі, на якій чоловік стрибає з парашутом, і світлини військового гелікоптера з коментарем "winter jumps" - зимові стрибки. 

Також розслідувачі стверджують, що отримали від джерел документи з деякими даними про цю особу і що навчався він у вищому воєнному навчальному закладі Одеси. Крім того, вони стверджують, що кілька років тому цей чоловік мешкав на території однієї зі столичних військових частин, де розташована воєнно-дипломатична академія, в якій готують розвідників. 

Сам чоловік у телефонній розмові журналістам заявив, що не може коментувати свої причетність чи не причетність до розвідки. 

"«Вибачте, я не даю коментарів наразі. Я нічого вам не можу сказати з цього приводу», – Водночас, він підтвердив, що перебував у Молдові з 24 березня по 3 квітня. Але що саме там робив, чоловік відмовився пояснити. На пряме питання журналістів, чи причетний він до викрадення судді Чауса, Юрій відповів: «Давайте я запишу ваш номер телефону і, можливо, я з вами зв’яжусь. Тому що наш діалог наразі не буде конструктивним»", – йдеться у розслідуванні.

RISE Moldova стверджує, що разом з цим чоловіком 24 березня до Молдови прибув ще один українець – Едуард С. Журналісти вважають, що є зовнішньо подібний до цієї особи чоловік з іншим ім'ям. Цей чоловік є киянином, а його анкетні дані також вказують на ймовірну причетність до розвідки, зокрема місце реєстрації на території військової частини. 

"У телефонній розмові він заперечив, що працює у розвідці Міноборони. Після уточнюючих питань журналістів він кинув слухавку", - додали журналісти. 

"Слідство.інфо" також пише, що має в розпорядженні відео з прикордонного пункту пропуску, де люди, схожі на Юрія та Едуарда у день зникнення Чауса пішки залишили територію Молдови. Втім запис поки не оприлюднено. 

Скріншот з відео з прикордонного пункту пропуску, де люди, схожі на Юрія та Едуарда пішки залишили територію Молдови
Фото: Слідство.інфо
Скріншот з відео з прикордонного пункту пропуску, де люди, схожі на Юрія та Едуарда пішки залишили територію Молдови

Також розслідувачі вважають, що до історії зі зникненням може бути причетні ще низка українців, у минулому пов'язаних з правоохронними органами. Більшість із них останнім часом мешкає на Львівщині. 

Нагадаємо, що Чаус запам'ятався в Україні як підозрюваний у хабарництві суддя, який зберігав гроші у скляних банках. Він не був затриманий через суддівський імунінет, встиг виїхати з України і просив політичного притулку в Молдови. В цьому йому відмовили. Україна добивається екстрадиції Чауса з 2017 року.

RISE Moldova писало, що суддя міг втекти з України за допомогою осіб, наближених до олігарха Володимира Плахотнюка. Журналісти вважають, що Чауса могли вивезти з України на чартерному літаку за паспортом громадянина Молдови В'ячеслава Турку, до якого він зовнішньо подібний. 

3 квітня Чаус був викрадений невідомими в центрі Кишинева. МВС Молдови повідомило, що за викраденням Чауса можуть стояти іноземці і що частина з них після цього виїхала з Молдови в Україну. Також міністр внутрішніх справ Молдови сказав, що підозрювані в організації викрадення листувалися українською мовою. 

МЗС України заперечує, що державні установи України причетні до викрадення судді-втікача Миколи Чауса. 

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