Російські розслідувачі виявили новий табір армії РФ під Воронежем
Російські розслідувачі виявили новий табір армії РФ під Воронежем
Российская агрессия. Внешние рамки: Байден, «Минск» и Карабах
Российская агрессия. Внешние рамки: Байден, «Минск» и Карабах
На посаду міністра енергетики зараз розглядають потенційні кандидатури п'яти осіб, – джерела
На посаду міністра енергетики зараз розглядають потенційні кандидатури п'яти осіб, – джерела
Получить ПДЧ в НАТО, не наломав дров
Получить ПДЧ в НАТО, не наломав дров
У Кремлі назвали поїздку Зеленського на передову "грою з сірниками"
У Кремлі назвали поїздку Зеленського на передову "грою з сірниками"
Ольстер: ночі насильства
Ольстер: ночі насильства
Витренко ищут замену
Витренко ищут замену
Меркель у розмові з Путіним вимагала зупинити нарощення військової міці на кордонах України (оновлено)
Меркель у розмові з Путіним вимагала зупинити нарощення військової міці на кордонах України (оновлено)
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
ГоловнаСвіт

У Мінську порушили справу про геноцид білорусів у Другій світовій війні

Білорусь планує добиватися міжнародного визнання геноциду.

У Мінську порушили справу про геноцид білорусів у Другій світовій війні
Меморіал "Прокляття фашизму" на місці спаленого села в Білорусі
Фото: belarus.by

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу за фактом геноциду населення країни в роки Другої світової війни та післявоєнний період.

Про це повідомило державне агентство "БелТА".

"З метою посилення соціальної та історичної справедливості, усунення білих плям історії, зміцнення конституційного ладу і національної безпеки мною порушено кримінальну справу за фактом геноциду населення Білорусі", - заявив з цього приводу генпрокурор РБ Андрій Швед.

За результатами розслідування Білорусь збирається ставити питання про міжнародне визнання країни такою, що постраждала від геноциду.

Докази геноциду слідчі Білорусі збираються шукати в архівах Росії та Німеччини.

"Звичайно, ми звернемося за допомогою до відомств і установ ФРН, які свого часу займалися розслідуванням фактів геноциду на території БРСР", - сказав прокурор.

За офіційними даними, в Білорусі в її нинішніх кордонах проживало 9,2 млн осіб, в кінці 1944 року - лише 6,3 млн. Усього на території БРСР було вбито щонайменше 2,2 млн людей.

Нагадаємо, що у 2020 році російський суд вперше визнав геноцидом масові вбивства радянських громадян під час Другої світової війни. Рішення було прийнято за результатом вивчення кримінальної справи про розстріли людей у селі Жестяная Горка в 1944 році.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також