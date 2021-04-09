У Мінську порушили справу про геноцид білорусів у Другій світовій війні

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу за фактом геноциду населення країни в роки Другої світової війни та післявоєнний період.

Про це повідомило державне агентство "БелТА".

"З метою посилення соціальної та історичної справедливості, усунення білих плям історії, зміцнення конституційного ладу і національної безпеки мною порушено кримінальну справу за фактом геноциду населення Білорусі", - заявив з цього приводу генпрокурор РБ Андрій Швед.

За результатами розслідування Білорусь збирається ставити питання про міжнародне визнання країни такою, що постраждала від геноциду.

Докази геноциду слідчі Білорусі збираються шукати в архівах Росії та Німеччини.

"Звичайно, ми звернемося за допомогою до відомств і установ ФРН, які свого часу займалися розслідуванням фактів геноциду на території БРСР", - сказав прокурор.

За офіційними даними, в Білорусі в її нинішніх кордонах проживало 9,2 млн осіб, в кінці 1944 року - лише 6,3 млн. Усього на території БРСР було вбито щонайменше 2,2 млн людей.

Нагадаємо, що у 2020 році російський суд вперше визнав геноцидом масові вбивства радянських громадян під час Другої світової війни. Рішення було прийнято за результатом вивчення кримінальної справи про розстріли людей у селі Жестяная Горка в 1944 році.