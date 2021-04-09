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США відправлять у Чорне море два військові кораблі

Перший очікується 14 квітня, другий - 15 квітня.

США відправлять у Чорне море два військові кораблі
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки відправлять у Чорне море два військові кораблі.

Як повідомляє турецьке видання Daily Sabah, американці ще два тижні тому попередили Туреччину про те, що її кораблі планують пройти через Босфор і Дарданелли.

"15 днів тому дипломатичними каналами нам було надіслано повідомлення про те, що два військові кораблі США пройдуть до Чорного моря згідно з Конвенцієб Монтре. Кораблі залишатимуться в Чорному морі до 4 травня", - цитує видання своє джерело у МЗС Туреччини.

Перший корабель пройде через протоки 14 квітня, другий - 15 квітня.

Присутність кораблів США у Чорному морі може розглядатися як знак підтримки України на тлі нарощення військової присутності Росії біля кордонів.

Нагадаємо, що на початку березня в Одесу вперше в цьому році зайшли кораблі НАТО з другої постійної протимінної групи. Група складалася з чотирьох кораблів на чолі з турецьким A577 Sokullu Mehmet Paşa.

Перед цим у Чорне море заходили американські есмінці типу "Арлі Берк" - DDG75 Donald Cook, DDG78 Porter і військовий танкер Laramie. Провівши навчання з дозаправлення паливом на ходу і патрулювання, есмінці в середині лютого покинули Чорне море.

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