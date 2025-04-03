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Апеляція ВАКС зменшила термін ув’язнення екссудді Чауса

Також суд заборонив Чаусу обіймати посади впродовж трьох років. 

Апеляція ВАКС зменшила термін ув’язнення екссудді Чауса
Микола Чаус
Фото: Микола Петренко

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скоротила строк ув’язнення колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, повідомляє Центр протидії корупції.

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Суд призначив замість 10 років 8,6 року, а також конфіскацію майна та заборонив Чаусу обіймати посади впродовж трьох років. 

Відповідне рішення ухвалили судді Віктор Панкулич, Олександр Семенников та Ігор Панаід.

У червні 2023гоВАКС визнав Чауса винним у вимаганні та отриманні 100 тисяч доларів хабара.

Справа Чауса

  • У 2016 році НАБУ викрило суддю на отриманні 150 тисяч доларів неправомірної вигоди. За даними слідства, він ховав гроші у скляних банках – частину закопав на подвір’ї дружини, іншу залишив у авто Toyota Land Cruiser Prado, записаному на його матір.
  • Після початку розслідування Чаус покинув Україну. У листопаді 2016 року його оголосили в міжнародний розшук. Згодом екссуддя знайшовся у Молдові, де подав запит на політичний притулок.
  • У квітні 2021 року адвокати заявили про викрадення Чауса, однак через кілька місяців він з’явився у Вінницькій області.
  • У червні 2023-го Вищий антикорупційний суд засудив екссуддю до 10 років позбавлення волі.
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