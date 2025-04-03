Апеляція ВАКС зменшила термін ув’язнення екссудді Чауса

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скоротила строк ув’язнення колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, повідомляє Центр протидії корупції.
Суд призначив замість 10 років 8,6 року, а також конфіскацію майна та заборонив Чаусу обіймати посади впродовж трьох років.
Відповідне рішення ухвалили судді Віктор Панкулич, Олександр Семенников та Ігор Панаід.
У червні 2023гоВАКС визнав Чауса винним у вимаганні та отриманні 100 тисяч доларів хабара.
Справа Чауса
- У 2016 році НАБУ викрило суддю на отриманні 150 тисяч доларів неправомірної вигоди. За даними слідства, він ховав гроші у скляних банках – частину закопав на подвір’ї дружини, іншу залишив у авто Toyota Land Cruiser Prado, записаному на його матір.
- Після початку розслідування Чаус покинув Україну. У листопаді 2016 року його оголосили в міжнародний розшук. Згодом екссуддя знайшовся у Молдові, де подав запит на політичний притулок.
- У квітні 2021 року адвокати заявили про викрадення Чауса, однак через кілька місяців він з’явився у Вінницькій області.
- У червні 2023-го Вищий антикорупційний суд засудив екссуддю до 10 років позбавлення волі.