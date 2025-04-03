Апеляція ВАКС зменшила термін ув’язнення екссудді Чауса

Також суд заборонив Чаусу обіймати посади впродовж трьох років.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скоротила строк ув’язнення колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, повідомляє Центр протидії корупції.

Суд призначив замість 10 років 8,6 року, а також конфіскацію майна та заборонив Чаусу обіймати посади впродовж трьох років.

Відповідне рішення ухвалили судді Віктор Панкулич, Олександр Семенников та Ігор Панаід.

У червні 2023гоВАКС визнав Чауса винним у вимаганні та отриманні 100 тисяч доларів хабара.

Справа Чауса