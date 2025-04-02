Прокуратура повідомила про підозру імовірному вбивці колишнього заступника мера Кам'янського Дніпропетровської області.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора та Нацполіції.

За даними слідства, причиною убивства є неповернення боргу.

Підозрюваний протягом декількох місяців стежив за жертвою та збирав детальну інформацію. Для цього встановив відеокамери поблизу будинку експосадовця для щоденного відслідковування його переміщення.

Вранці 28 березня 2025 року підозрюваний прибув до його місця проживання та здійснив не менше 10 пострілів з вогнепальної зброї у потерпілого. Від отриманих поранень експосадовець загинув на місці події.

Після скоєного фігурант залишив місце злочину.

Доповнення. За даними поліції, для розшуку та затримання нападника була введена спеціальна поліцейська операція.

Оперативники кримінальної поліції, опитавши всіх можливих свідків і проаналізувавши записи з камер відеоспостереження, встановили маршрут руху зловмисника.

У результаті розшукових заходів підозрюваного виявили у Львівській області. Ним виявився 54-річний житель Кам’янського. Аби приховати сліди злочину, підозрюваний спалив авто, яким користувався та втік до іншої області.

Фото: Нацполіція Спалене авто зловмисника

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили зброю, боєприпаси, електронні носії, мобільні телефони, камуфляжний одяг, гранату Ф-1 та запал.

Фото: Нацполіція Вилучені докази

29 березня чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. 1 квітня слідчі слідчого управління ГУНП В Дніпропетровській області повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю області за фактами умисного вбивства, вчиненого з корисливих мотивів, та незаконного поводження зі зброєю (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Слідчі дії тривають.

Фото: Нацполіція Вилучені докази

Деталі справи