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Імовірному вбивці колишнього заступника мера Кам'янського повідомили про підозру (доповнено)

Правоохоронці вважають причиною злочину неповернений борг.

Імовірному вбивці колишнього заступника мера Кам'янського повідомили про підозру (доповнено)
Фото: Нацполіція

Прокуратура повідомила про підозру імовірному вбивці колишнього заступника мера Кам'янського Дніпропетровської області.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора та Нацполіції.

За даними слідства, причиною убивства є неповернення боргу.

Підозрюваний протягом декількох місяців стежив за жертвою та збирав детальну інформацію. Для цього встановив відеокамери поблизу будинку експосадовця для щоденного відслідковування його переміщення. 

Вранці 28 березня 2025 року підозрюваний прибув до його місця проживання та здійснив не менше 10 пострілів з вогнепальної зброї у потерпілого.  Від отриманих поранень експосадовець загинув на місці події.

Після скоєного фігурант залишив місце злочину.  

Доповнення. За даними поліції, для розшуку та затримання нападника була введена спеціальна поліцейська операція.

Оперативники кримінальної поліції, опитавши всіх можливих свідків і проаналізувавши записи з камер відеоспостереження, встановили маршрут руху зловмисника. 

У результаті розшукових заходів підозрюваного виявили у Львівській області. Ним виявився 54-річний житель Кам’янського. Аби приховати сліди злочину, підозрюваний спалив авто, яким користувався та втік до іншої області.

Спалене авто зловмисника
Фото: Нацполіція
Спалене авто зловмисника

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили зброю, боєприпаси, електронні носії, мобільні телефони, камуфляжний одяг, гранату Ф-1 та запал. 

Вилучені докази
Фото: Нацполіція
Вилучені докази

29 березня чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. 1 квітня слідчі слідчого управління ГУНП В Дніпропетровській області повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України. 

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю області за фактами умисного вбивства, вчиненого з корисливих мотивів, та незаконного поводження зі зброєю (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Слідчі дії тривають. 

Вилучені докази
Фото: Нацполіція
Вилучені докази

Деталі справи

  • Раніше повідомляли, що тіло чоловіка виявив водій авто на узбіччі автодороги у Кам’янському районі.
  • При попередньому огляді на тілі виявлено вогнепальне поранення в області голови.
  • За даними джерел низки українських медіа, йдеться про ексвіцемера Кам’янського та члена партії "Батьківщина" Олександра Плахотніка.
  • За даними Руху "Чесно", Олександр Плахотнік народився у 1975 році в місті Дніпродзержинськ (нині Кам'янське) Дніпропетровської області. 
  • Обіймав посаду генерального директора комунального підприємства Кам’янської міської ради "Міськводоканал". 
  • Був членом політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".
  • За даними джерел Суспільного, Плахотнік був багаторічним бізнес-партнером братів Дубінських, яких пов'язують з корупційними скандалами.
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