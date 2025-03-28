На Львівщині судитимуть посадовців, які нажили на реконструкції військового містечка 55 млн грн

До офіційних документів вносилися неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт.

У Львівській області перед судом постане організована група посадовців, яка нажили на реконструкції об’єктів військового містечка 55 мільйонів гривень, повідомили у Національній поліції.

Посадовці одного з військових навчальних закладів та підрядної організації організували схему із заволодіння бюджетними коштами, призначеними для реконструкції будівель одного з військових містечок області. До оборудки були залучені також субпідрядні компанії.

Щоб провернути оборудку з бюджетними коштами, до офіційних документів вносилися неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. З метою виведення коштів у “тінь” та надання легальності фінансовим операціям, підрядник перераховував субпідрядним організаціям кошти за роботи, які вони фактично не виконували.

Унаслідок фігуранти заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 55 млн грн.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції оголосили підозри шістьом фігурантам. Фігурантам справи інкримінуються правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Тоді підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави загальною сумою понад 11,2 млн грн.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції оголосили підозри шістьом фігурантам.