Адвоката із Львівщини підозрюють у організації виїзду чоловіка за кордон та погрозах судді

Адвоката із Дрогобича на Львівщині підозрюють у організації незаконного перетину держкордону військовозобов’язаним та погрозі вбивством судді.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі та ДБР.

"За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру 40-річному адвокату. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та погрозу вбивством щодо судді у зв’язку з її діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 377 КК України)", – повідомили у прокуратурі.

Правозахисник за 16 000 доларів США обіцяв військовозобов’язаному, що організує його безперешкодний виїзд за кордон. На початку березня чоловік звернувся до адвоката за консультацією, шукаючи способи виїзду за кордон на заробітки. Правник запевнив, що зможе організувати його виїзд до Польщі, оформивши документи про нібито супровід важкохворої матері на лікування.

Оскільки матір "клієнта" не мала проблем зі здоров’ям, адвокат пообіцяв залучити необхідних осіб і підробити документи, які б підтверджували термінову потребу в лікуванні за кордоном. Це дало б підставу синові супроводжувати її до Європи. Вартість такої «послуги» становила 16 тис. доларів США.

Правоохоронці затримали адвоката після отримання авансу в розмірі 5 тис. доларів.

Фото: Львівська облпрокуратура Адвоката із Львівщини упіймали під час отримання грошей

Також встановили, що цей адвокат погрожував вбивством судді.

Він наприкінці минулого року у стані алкогольного сп’яніння спричинив ДТП. Дрогобицький суд визнав його винним і призначив покарання — штраф у розмірі 17 тис. грн із позбавленням водійських прав на один рік. Вважаючи рішення несправедливим, чоловік почав погрожувати судді, яка винесла вирок, надсилаючи їй повідомлення з погрозами та нецензурною лексикою.

За клопотанням сторони обвинувачення, підозрюваного взято під варто без права внесення застави. Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні до вчинення злочину особи.

Адвокату повідомлено про підозру за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України) та погрози вбивством судді (ч. 1 ст. 377 КК України).

Санкції статей передбачають до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.