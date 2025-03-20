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15 років у тюрмі проведе мешканець Чернігова, який наводив ворожі Х-59 на північ України

Він також влаштував диверсію на залізниці.

15 років у тюрмі проведе мешканець Чернігова, який наводив ворожі Х-59 на північ України
Затриманий корегувальник
Фото: Офіс генпрокурора

Мешканець Чернігова, який наводив російські ракети на північ України та влаштував диверсію на залізниці, проведе за ґратами 15 років.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та СБУ. 

Суд визнав його винним у державній зраді та диверсії, вчинених в умовах воєнного стану, а також у незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 263 КК України) і призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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У серпні 2024 року обвинувачений, який працював на місцевому заводі, приєднався до спеціального Telegram-боту, через який вийшов на зв’язок із представниками російських спецслужб. За їхніми вказівками він збирав та передавав інформацію про розташування підрозділів Сил оборони України та об’єктів військово-промислового комплексу в Чернігові. Передача даних відбувалася через Telegram із додаванням точних адрес та координат.

Зокрема зловмисник коригував повітряні удари агресора по північному регіону України, в тому числі із застосуванням ракет типу Х-59.

Окрім цього, чоловік погодився допомогти ворогу у проведенні диверсії на об’єкті Укрзалізниці. Для цього він обрав релейну шафу вхідного світлофору на залізничних коліях неподалік свого місця проживання. Згодом він підпалив її, використовуючи заздалегідь підготовлену запальну суміш.  Щоб отримати гроші від російських кураторів, чоловік зафіксував результати диверсії на мобільний телефон і відправив відповідні звіти.

Затриманий корегувальник проведе 15 років у в'язниці
Фото: Офіс генпрокурора
Затриманий корегувальник проведе 15 років у в'язниці

Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці виявили мобільний телефон, планшет із доказами спілкування з окупантами, знаряддя для підпалів, а також ручну осколкову гранату із запалом.

  • На початку березня цього року Служба безпеки України затримала двох агентів російського ГРУ, які діяли в Київській, Чернігівській та Сумській областях. 
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