Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
Іран відреагував на рішення Трампа атакувати Ємен
Іран відреагував на рішення Трампа атакувати Ємен
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
ГУР перехопило розмову росіян, які підтвердили успішний удар України по «ахматівцях» у Брянській області РФ
ГУР перехопило розмову росіян, які підтвердили успішний удар України по «ахматівцях» у Брянській області РФ
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Зеленський замінив начальника Генштабу ЗСУ
Зеленський замінив начальника Генштабу ЗСУ
«Не тому, що не хочу»: чому з життя в парі з військовим іноді зникає секс і як налагодити інтим
«Не тому, що не хочу»: чому з життя в парі з військовим іноді зникає секс і як налагодити інтим
ГоловнаПраво

Суд продовжив арешт головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю

Його підозрюють незаконному збагаченні після початку повномасштабного вторгнення на понад $1 млн.

Суд продовжив арешт головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю
Фото: Суспільне

Суд продовжив арешт головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю до 21 квітня. Його підозрюють у набутті за час великої війни необгрунтованих активів на понад 1 млн доларів.

Про це повідомляє Суспільне. 

"Шевченківський райсуд Києва до 21 квітня продовжив тримання під вартою головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю із можливістю внести заставу у понад 49 мільйонів гривень", — ідеться у повідомленні.

  • 21 січня співробітники Служби безпеки України за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ затримали головного психіатра Збройних Сил, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.
  • За матеріалами справи, цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів США.
  • При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies