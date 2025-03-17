Суд продовжив арешт головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю до 21 квітня. Його підозрюють у набутті за час великої війни необгрунтованих активів на понад 1 млн доларів.
Про це повідомляє Суспільне.
"Шевченківський райсуд Києва до 21 квітня продовжив тримання під вартою головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю із можливістю внести заставу у понад 49 мільйонів гривень", — ідеться у повідомленні.
- 21 січня співробітники Служби безпеки України за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ затримали головного психіатра Збройних Сил, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.
- За матеріалами справи, цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів США.
- При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.