Його підозрюють незаконному збагаченні після початку повномасштабного вторгнення на понад $1 млн.

Суд продовжив арешт головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю до 21 квітня. Його підозрюють у набутті за час великої війни необгрунтованих активів на понад 1 млн доларів.

Про це повідомляє Суспільне.

"Шевченківський райсуд Києва до 21 квітня продовжив тримання під вартою головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю із можливістю внести заставу у понад 49 мільйонів гривень", — ідеться у повідомленні.