Слідство встановило, що фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

Співробітники Служби безпеки України за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ затримали головного психіатра Збройних Сил, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. Про це повідомляє пресслужба СБУ. За даними РБК-Україна, йдеться про Олега Друзя.

За матеріалами справи, цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів США.

При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

Як встановило розслідування, протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав:

приватний будинок в Обухівському районі Київської області;

2 квартири в Києві;

1 квартиру в Одесі;

2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;

БМВ Х7 2024 р.в.;

БМВ Х7 2022 р.в.;

БМВ Х5 2023 р.в.;

БМВ Х3 2022 р.в.;

а також інше майно.

Під час обшуків у нього слідчі СБУ знайшли також 152 тис. доларів США та 34 тис. євро.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 368-5 (незаконне збагачення);

ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Зазначимо, у 2017 році на той час міністр оборони Степан Полторак відсторонив від посади начальника клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" полковника Олега Друзя. Навколо Друзя тоді виник скандал у зв'язку з тим, що на засіданні комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я він заявив, що більшості учасників бойових дій після демобілізації необхідна психіатрична допомога. Після цього деякі бійці заявили, що їх образили.