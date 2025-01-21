Трамп заявив, що Зеленський "хоче завершити війну угодою"

Президенту США нагадали про його обіцянку встановити мир за 24 години.

Під час підписання Дональдом Трампом указів в Овальному кабінеті Білого дому обраним журналістам було дозволено спілкуватися із президентом США та ставити йому питання. Одне з них стосувалося війни в Україні.

Як пише BBC, Трампу нагадали про його обіцянку завершити бойові дії за одну добу. Республіканець відповів, що з моменту його інавгурації минула лише половина дня, а "далі побачимо".

Трамп також поділився переконанням, що Президент України Володимир Зеленський "хоче завершити війну угодою".

"Більшість людей думали, що ця війна триватиме щонайбільше тиждень. Я думаю, він дуже хоче покласти їй край", - сказав республіканець.