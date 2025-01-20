Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
«Смерть Путіна»: нейромережевий франкенштейн
«Смерть Путіна»: нейромережевий франкенштейн
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки
Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки
Інавгурація Дональда Трампа: ключові події та гості
Інавгурація Дональда Трампа: ключові події та гості
Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині автомобіль поліцейських підірвався на міні

Це сталось під час евакуації хворого чоловіка з Одрадокам’янки.

На Херсонщині автомобіль поліцейських підірвався на міні
Ілюстративне фото
Фото: tk.media

У Херсонській області в Одрадокам’янці автомобіль поліцейських підірвався на міні.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“До поліції звернувся староста з проханням термінової евакуації 60-річного місцевого жителя, який потребував невідкладної медичної допомоги”, - йдеться у повідомленні. 

В поліції уточнили, що на протязі тривалого часу у чоловіка було запалення нижніх кінцівок. 

Support LB.ua

Правоохоронці допомогли чоловіку завантажити речі та сісти до машини, і за кілька секунд автомобіль поліцейських зачепив спеціальним захисним обладнанням протипіхотну міну. Внаслідок вибуху ніхто в транспортному засобі не постраждав. 

Поліцейські змогли доставити хворого чоловіка до безпечного місця, там на них вже чекали медичні працівники.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies