На Херсонщині автомобіль поліцейських підірвався на міні

Це сталось під час евакуації хворого чоловіка з Одрадокам’янки.

У Херсонській області в Одрадокам’янці автомобіль поліцейських підірвався на міні.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“До поліції звернувся староста з проханням термінової евакуації 60-річного місцевого жителя, який потребував невідкладної медичної допомоги”, - йдеться у повідомленні.

В поліції уточнили, що на протязі тривалого часу у чоловіка було запалення нижніх кінцівок.

Правоохоронці допомогли чоловіку завантажити речі та сісти до машини, і за кілька секунд автомобіль поліцейських зачепив спеціальним захисним обладнанням протипіхотну міну. Внаслідок вибуху ніхто в транспортному засобі не постраждав.

Поліцейські змогли доставити хворого чоловіка до безпечного місця, там на них вже чекали медичні працівники.