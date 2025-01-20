На Херсонщині автомобіль поліцейських підірвався на міні

У Херсонській області в Одрадокам’янці автомобіль поліцейських підірвався на міні.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.
“До поліції звернувся староста з проханням термінової евакуації 60-річного місцевого жителя, який потребував невідкладної медичної допомоги”, - йдеться у повідомленні.
В поліції уточнили, що на протязі тривалого часу у чоловіка було запалення нижніх кінцівок.
Правоохоронці допомогли чоловіку завантажити речі та сісти до машини, і за кілька секунд автомобіль поліцейських зачепив спеціальним захисним обладнанням протипіхотну міну. Внаслідок вибуху ніхто в транспортному засобі не постраждав.
Поліцейські змогли доставити хворого чоловіка до безпечного місця, там на них вже чекали медичні працівники.