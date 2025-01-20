Зеленський: українці готові працювати разом з американцями, щоб досягти миру

На думку президента України, миру в Європі можна досягти.

Інавгурація нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа - хороший шанс, щоб досягти безпеки для всіх у Європі. І українці готові працювати разом з американцями, щоб досягти справжнього миру.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні теж є хороша робота Служби безпеки України, ДБР, Національної поліції, прокуратури щодо справедливості в Україні, зокрема у військових справах. І грошовиті “воєнкоми”, і ситуації, як на Харківщині, коли російська армія намагалася окупувати нашу землю і знову вийти на Харків, і злочинні помилки в керівництві бригадами – усе це потребує розслідування та справедливих відповідей”, - наголосив голова держави.

Також Володимир Зеленський провів сьогодні Ставку. На ній розглянули питання щодо нашого внутрішнього виробництва і ремонту техніки. Президент запевнив, що український ОПК – це безумовний пріоритет.