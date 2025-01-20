У перші хвилини президентства Трампа США закрили мобільний додаток для мігрантів

Застосунок був єдиним способом для мігрантів подати запит на притулок на кордоні США з Мексикою.

Представники адміністрації Трампа закрили мобільний додаток для мігрантів через кілька хвилин після того, як новий президент вступив на посаду.

Про це повідомило видання The Hill.

Додаток CBP One є офіційним застосунком Митної та прикордонної служби США (CBP). У травні 2023 року адміністрація Байдена визначила його єдиним способом для мігрантів подати запит на притулок на кордоні США з Мексикою та записатися на зустріч з представником прикордонної служби для отримання притулку.

Закриття додатка є частиною серії кроків нової адміністрації, спрямованих на закриття кордону з Мексикою.

За даними CBP, у грудні американські чиновники зустріли на кордоні 96 048 іноземних громадян. Приблизно половина, 48 722, з’явилися в пунктах в’їзду, щоб отримати офіційний допуск до Сполучених Штатів.

Застосунок CBP One був ключовим компонентом зусиль адміністрації Байдена скерувати мігрантів у русло легальних процедур для пошуку притулку в Сполучених Штатах.

Сьогодні Дональд Трамп планує підписати 10 указів, пов’язаних із боротьбою з незаконною міграцією, закриттям кордону та поверненням до політики «залишатися в Мексиці». Згідно з цією політикою, громадяни третіх країн мають повернутися до Мексики для очікування результатів їхніх справ про надання притулку в США.