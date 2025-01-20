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Дональд Трамп: у США є лише дві статі чоловіча та жіноча

47-й президент США пообіцяв створити суспільство дальтоніків, яке зважатиме лише на заслуги

Дональд Трамп: у США є лише дві статі чоловіча та жіноча
Фото: EPA/UPG

У США існує лише дві статі: чоловіча та жіноча. 

Про це заявив президент США Дональд Трамп у своїй інавгураційній промові, зазначивши, що підпише указ щодо припинення урядових програм «різноманітності, справедливості та інклюзії».

«Цього тижня я також покінчу з урядовою політикою, спрямованою на соціальне впровадження раси та статі в кожен аспект суспільного та приватного життя. Ми створимо суспільство, яке буде дальтоніком і засноване на заслугах. Відсьогодні офіційною політикою уряду Сполучених Штатів є лише дві статі — чоловіча та жіноча», — сказав він.

Раніше Дональд Трамп обіцяв «зупинити трансгендерне божевілля» у перший же день свого президентства.

«Я підпишу указ про припинення сексуального каліцтва дітей, відмовлюся від трансгендерної політики в армії та наших початкових, середніх та старших школах», – заявив обраний президент на заході для молодих консерваторів у штаті Арізона. 

Усі новини з інавгурації президента США читайте у нашій трансляції

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