Дональд Трамп: у США є лише дві статі чоловіча та жіноча

У США існує лише дві статі: чоловіча та жіноча.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у своїй інавгураційній промові, зазначивши, що підпише указ щодо припинення урядових програм «різноманітності, справедливості та інклюзії».

«Цього тижня я також покінчу з урядовою політикою, спрямованою на соціальне впровадження раси та статі в кожен аспект суспільного та приватного життя. Ми створимо суспільство, яке буде дальтоніком і засноване на заслугах. Відсьогодні офіційною політикою уряду Сполучених Штатів є лише дві статі — чоловіча та жіноча», — сказав він.

Раніше Дональд Трамп обіцяв «зупинити трансгендерне божевілля» у перший же день свого президентства.

«Я підпишу указ про припинення сексуального каліцтва дітей, відмовлюся від трансгендерної політики в армії та наших початкових, середніх та старших школах», – заявив обраний президент на заході для молодих консерваторів у штаті Арізона.

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