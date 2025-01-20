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Bloomberg: Китай активно закуповує нафту з ЄС після посилення санкцій США проти Росії

Через різке зростання цін на нафту з Близького Сходу, трейдери почали звертати уваги на більш віддалені джерела.

Bloomberg: Китай активно закуповує нафту з ЄС після посилення санкцій США проти Росії
Фото: ukrinform.ua

Китайські нафтопереробні компанії збільшили закупівлі сирої нафти з Північного моря та Середземномор’я, оскільки азійські переробники розширюють поставки через нещодавні санкції США, спрямовані проти російської нафти.

Про це пише Bloomberg.

За даними трейдерів, які працюють на ринку, китайські покупці придбали близько 3 мільйонів барелів каспійської нафти марки CPC Blend, яка зазвичай продається в Середземномор’ї, після п’ятимісячної перерви.

Трейдери також ведуть переговори про переміщення трьох супертанкерів, які завантажуватимуть разом 6 мільйонів барелів Північного моря Forties наприкінці січня та на початку березня для Азії.

Ці незвичайні закупівлі підкреслюють терміновість для китайських переробників, які шукають альтернативні сорти після того, як США запровадили найжорсткіші санкції проти російської нафти. 

Індія та Китай, які є найбільшими покупцями російської нафти, змушені шукати постачання в інших регіонах, переважно на Близькому Сході.

Однак через різке зростання цін на нафту з Близького Сходу покупці змушені звертати увагу на більш віддалені джерела.

Незважаючи на те, що деякі сорти, такі як CPC Blend, стають дорожчими для місцевих покупців, у порівнянні вони дешевші, ніж близькосхідна нафта з доставкою, кажуть трейдери.

Індійські нафтопереробні заводи також активно закуповують додаткові обсяги нафти з Атлантичного басейну та Близького Сходу. З початку року компанія Indian Oil Corp. закупила загалом 10 мільйонів барелів у рамках спотових тендерів, зокрема сорти з Абу-Дабі, Західної Африки та США. 

Ще дві індійські нафтопереробні компанії на початку місяця також закупили близькосхідну нафту на спотовому ринку.

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