Фото: EPA/UPG

У США відбулася інавгурація обраного президента Дональда Трампа (трансляцію церемонії веде "Голос Америки"). 78-річний політик повертається до Білого дому в статусі 47 президента Сполучених Штатів Америки.

Інавгурацію вирішили влаштувати в іншому місці, ніж зазвичай – не на вулиці, а в Ротонді Капітолію. Востаннє в цьому приміщенні давав присягу президент Рональд Рейган у 1985 році.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Тоді, як і зараз, причиною перенесення стала холодна погода. У CNN із посиланням на джерела повідомляли, що секретна служба та інші безпекові структури, зокрема поліція Капітолію, усього за три дні мали розробити новий план безпеки у зв'язку зі зміною місця. Через зміну планів довелося скасувати і традиційний парад. А ті американці, які хочуть подивитися церемонію, можуть це зробити на спортивній арені Capital One Arena. Трамп обіцяв вийти до них після завершення церемонії.

Це одна з найдорожчих інавгурацій у США, а приватні компанії надали на неї близько $200 млн.

Хронологічно

Після промови священників різних віросповідань інавгурація в Капітолії завершена.

19:40 (за Києвом). Основне з першої промови Трампа:

на південному кордоні введуть надзвичайну ситуацію для боротьби з нелегальними мігрантами

надзвичайна ситуація буде і в енергетиці: Трамп хоче збільшити буріння нафти, аби знизити ціни на енергоресурси

тепер у США лише дві статі – чоловіча та жіноча

всі картелі оголосять міжнародними терористичними організаціями

звільнених за відмову від вакцинації від ковіду військових відновлять на посадах

19:10 (за Києвом). Дональд Трамп розпочав першу промову на посаді 47-го президента Сполучених Штатів.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

"Золотий вік Америки, який починається сьогодні, з цього дня. Наша країна буде процвітати, нам заздритимуть всі нації та країни. Ми не дозволимо, щоб хтось користався нами. Я буду завжди ставити Америку на перше місце", – сказав він.

Головним пріоритетом назвав створення країни, яка буде собою пишатися.

Трамп вважає, що тепер почнеться ера успіху і США зможуть використати всі можливості на їхню користь.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

"Ми зараз практично хочемо змінити історію кризи. Хочемо, щоб успіх ішов разом з нами. Щоб те, що поламано, погладили. Хочемо запобігти кризам вдома, хочемо, щоб зупинились катастрофи по всьому світу. Хочемо забезпечити безпеку нашим громадянам, які слідують законам, зупинити незаконну імміграцію мігрантів, які з психлікарень і в'язниць потрапили до нас з усього світу", – сказав Трамп.

Президент США сказав, що люди Північної Кароліни заслужили кращого, а також згадав про постраждалих від пожеж у Лос-Анджелесі.

"Ми не можемо дозволити, щоб це продовжилось. У нас є система охорони здоров'я, яка не допомагає тоді, коли це потрібно. Система освіти, яка допомагає тим, хто не шанує нас. З цього дня все поміняється", – сказав Трамп.

Трамп вважає, що на нього випали випробування більше, ніж за 250 років правління попередніх президентів. Він сказав, що дехто хотів забрати його свободу і навіть життя, але він і під час замаху, і зараз вірить, що його життя було врятоване для того, щоб "повернути велич Америці".

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

19:02 (за Києвом). Голова Верховного суду прийняв присягу від 47-го президента США Дональда Трампа. На Капітолійському пагорбі розпочали салют на честь нового президента.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

19:01 (за Києвом). Суддя Верховного суду прийняв посвяту в віцепрезиденти Джей Ді Венса.

Фото: EPA/UPG Посвята в віцепрезиденти Джей Ді Венса.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

18:53 (за Києвом). Архієпископ Тімоті Долан і священник почали молитву. Також виступив Франклін Грем – голова асоціації Євангелистів. Він також виголосив молитву.

Фото: EPA/UPG

18:42 (за Києвом). Увійшов до зали Доналдьд Трамп. Трампа зал зустрів оплесками, криками й свистом, а також скандуванням "USA!" (США!).

Голова спільного комітету інавгураційною церемонії Емі Клобушар привітала зал на 60-ій церемонії інавгурації президента США.

18:36 (за Києвом). Прийшла Меланія Трамп, яка за кілька хвилин знову стане першою леді. Вона зайняла місце поруч з їхнім спільним із Трампом сином – Бероном, який доволі рідко з'являється на публіці.

Фото: скріншот

Фото: EPA/UPG

18:34 (за Києвом). До Ротонди увійшов Джей Ді Венс, який складатиме присягу віцепрезидента США.

Більше про нього – в матеріалі "Віцепрезидент Джей Ді Венс: чи варто хвилюватися Україні".

18:33 (за Києвом). У залі з'явилися 46-ий президент Джо Байден разом з віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Фото: EPA/UPG

18:31 (за Києвом). У Капітолії починає спів "О, Америко" хор Збройних Сил США і тенор Крістін Ді Макіо.

17:51 (за Києвом). Дональд Трамп і 46-ий президент Джо Байден зайшли до Капітолію.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

17:40 (за Києвом). Неподалік Капітолію, на Національній алеї, зібралися прихильники новообраного президента. Там же за подіями слідкують журналісти. Дональд Трамп у кортежі вирушив до Капітолію, де відбудеться церемонія.

Перед ареною, де транслюватимуть захід для всіх охочих, зібралася велика кількість людей. Деякі розповіли, що зайняли чергу ще о 4 ранку. Максимальна місткість арени – 20 000 людей, а на вулиці захід планували дивитися 220 000 людей – саме стільки квитків видав інавгураційних комітет.

Фото: скріншот Голосу Америки Натовп зібрався біля арени, на якій транслюватимуть інавгурацію

Серед гостей, які будуть безпосередньо в Ротонді Капітолію, будуть найбагатші люди світу: Джеф Безос, Марк Цукерберг та Ілон Маск. Буде й виконавчий директор Apple Тім Кук. Також – попередні президенти США і суперниця Трампа на виборах Камала Гарріс.

Фото: EPA/UPG

Попри встановлену практику, на інавгурації будуть іноземні лідери, зокрема італійська прем'єрка Мелоні Джолі та віцепрезидент Китаю. Володимира Зеленського не запрошували – Україну представлятиме посолка Оксана Маркарова. Раніше республіканець-голова Сенату Майк Джонсон вимагав від України звільнити її.

Фото: Оксана Маркарова в Facebook Оксана Маркарова на церемонії інавгурації Дональда Трампа

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Більше про це – в матеріалі "Інавгурація Дональда Трампа: ключові події та гості".

Трамп готується одразу після інавгурації підписати понад 100 виконавчих указів щодо безпеки кордонів, депортацій та ряду інших пріоритетних напрямків.

Дональд Трамп усупереч традиції запросив на свою інавгурацію 20 січня іноземних лідерів, переважно – правих. Зазвичай інавгурації американських президентів – це демократичний обряд для власних громадян. На них запрошують іноземних дипломатів, але візити глав держав не передбачені.

Повернення Дональда Трампа до Білого дому

Дональд Трамп – мільярдер і успішний бізнесмен – уперше став президентом США в 2016 році. Тоді він переміг на виборах демократку Гіларі Клінтон.

У 2020 він програв вибори Джо Байдену, але відмовився визнавати поразку, звинувачуючи опонентів у фальсифікаціях. І хоча жодних порушень так і не довели, Трамп та його радикально налаштовані прихильники продовжували наполягати на цьому і навіть штурмували Капітолій, що призвело до жертв.

Загалом проти 45-ого президента США було відкрито чотири кримінальні справи: за однією з них він був визнаний засудженим злочинцем – це справа про підкуп порноакторки, у якій політика звинуватили в фальсифікації документів. Однак покарання йому присудили у вигляді "безумовного звільнення".

Кримінальні провадження не завадили Трампу балотуватися. Під час виборчих перегонів у 2024 він спершу змагався з Джо Байденом, а потім, після відмови 46-го президента балотуватися – з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Він переміг її.

Після здобуття перемоги Дональд Трамп почав активно анонсувати майбутні призначення. Про те, що віцепрезидентом стане Джей Ді Венс – людина з недружніми для України поглядами – було відомо заздалегідь, оскільки кандидати в президенти оголошують їх ще до виборів.

Фото: EPA/UPG

Також Трамп говорив, що знайде місце в уряді для Ілона Маска – власника соцмережі X, засновника Tesla та SpaceX. Він має стати співголовою департаменту урядової ефективності – нового органу.

Спецпредставником у справах України і Росії буде Кіт Келлог, який вважає, що Трампу вдасться запропонувати українському президенту Володимиру Зеленському і очільнику Кремля Путіну рішення, яке вони приймуть.