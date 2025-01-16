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Politico: Трамп усупереч традиції запросив на інавгурацію іноземних політиків, переважно – правих

Зазвичай запрошували дипломатів, а не лідерів країн. 

Politico: Трамп усупереч традиції запросив на інавгурацію іноземних політиків, переважно – правих
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Дональд Трампа усупереч традиції запросив на свою інавгурацію 20 січня іноземних лідерів, переважно –правих, пише Politico. Зазвичай інавгурації американських президентів – це демократичний обряд для власних громадян. На них запрошують іноземних дипломатів, але візити глав держав не передбачені. 

Але Дональд Трамп запросив багатьох іноземних лідерів, з якими говорив телефоном або особисто приймав у своїй резиденції у Флориді. Зокрема, очільника Аргентини Хав'єра Мілея та лідера КНР Сі Цзіньпіна. 

При цьому європейську центристську більшість не запрошували. Зокрема і президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. А от британський євроскептик і популіст Нігель Фараж, французький політик Ерік Земмур, бельгієць Том ван Грікен та експрем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький опинилися серед запрошених. 

Серед гостей також будуть кілька міністрів, дипломатів та іноземних політиків, які прагнуть наблизитися до наступного президента США.

Едвард Франц, завідувач кафедри історії та політичних наук Університету Індіанаполіса, підтвердив, що ця інавгурація відрізнятиметься від звичних. Він зазначив, що "церемонія та процес насправді є виключно внутрішньою справою". Дані Державного департаменту США не показують прикладів участі іноземних лідерів у церемонії (хоча експерти попереджають, що дані можуть бути неповними).

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