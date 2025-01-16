BBC: Ізраїль продовжує завдати авіаударів по Смузі Гази, повідомляють про понад 70 жертв

Ізраїль продовжує завдати авіаударів по Смузі Гази ‒ перед угодою з терористичним угрупованням ХАМАС про припинення вогню і звільнення заручників , яка набуде чинності в неділю за умови схвалення ізраїльським кабінетом міністрів.
Про це повідомляє BBC.
Внаслідок ударів за ніч загинуло 73 особи, повідомило агентство цивільної оборони анклаву, яким керує ХАМАС. Серед жертв є 12 людей, які мешкали у житловому кварталі в районі Шейх Радван міста Газа.
Додамо, ізраїльські сили оборони заявили, що в четвер на півдні Ізраїлю знайшли “снаряд, що впав”, але пізніше заявили, що його ідентифікували помилково.
Ізраїль раніше завдавав авіаудари напередодні набуття чинності угодами про припинення вогню, востаннє в Лівані, де лише за кілька годин до припинення вогню в листопаді інтенсивного бомбардування зазнала столиця Бейрут.
Очікувалося, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу ратифікує сьогодні угоду про припинення вогню у Смузі Гази в парламенті, але його офіс стверджує, що ХАМАС “відступив” від частини домовленостей угоди, що спровокувало “кризу в останню хвилину”. Зазначається, що Кабінет міністрів не збиратиметься, доки ХАМАС не прийме “всі елементи угоди”.
Високопоставлений представник ХАМАСу сказав ВВС, що його рух прихильний угоді, оголошеній посередниками, і що голова делегації Халіл аль-Хайя офіційно повідомив Катар і Єгипет про схвалення всіх її умов.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що 15 січня переговорники досягли угоди про припинення вогню в Смузі Гази між Ізраїлем і ХАМАС. Вона передбачає шеститижневу початкову фазу припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ із Гази та звільнення заручників, яких утримує ХАМАС. Натомість Ізраїль звільняє ув'язнених палестинців.
- ХАМАС має звільнити 33 заручників в обмін на ув'язнених із ізраїльських в'язниць. В обмін на кожного громадянського заручника ХАМАС отримає 30 засуджених, кожного військовослужбовця – 50 ув'язнених.
- У Смугу Гази також мають направити 600 вантажівок з гуманітарною допомогою та поступово вивести війська ЦАХАЛ.