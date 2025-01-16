У ДСНС спростували інформацію про начебто мобілізацію половини співробітників

У Державній службі із надзвичайних ситуацій спростували інформацію про начебто мобілізацію половини працівників.

Про це йдеться у телеграмі ДСНС.

"Офіційно: інформація про мобілізацію 50% співробітників ДСНС не відповідає дійсності", – зазначено у повідомленні.

Також додали, що 90% особового складу ДСНС заброньовано. А працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) заброньовані повним складом.

"Щодня співробітники ДСНС рятують громадян, ліквідовують наслідки російських обстрілів, часто - ціною власного здоровʼя та життя", – додали у Службі і наголосили, що варто користуватися лише перевіреною інформацією, а задля уточнення правдивості отриманих даних звертатися за офіційними коментарями до ДСНС.

Раніше у соцмережах з'явилася інформація про те, що із початку весни половину працівників мобілізують в ЗСУ.