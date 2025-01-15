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Зеленський підписав закон, який продовжує термін повернення після СЗЧ і ставить 17-річних юнаків на облік

Водночас жінки, придатні до проходження військової служби і які виявили бажання проходити базову військову службу, беруться на військовий облік призовників добровільно.

Зеленський підписав закон, який продовжує термін повернення після СЗЧ і ставить 17-річних юнаків на облік
Володимир Зеленський
Фото: X

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який продовжує термін добровільного повернення після самовільного залишення частини (СЗЧ), а також вносить 17-річних юнаків до реєстру призовників.

Як повідомляє пресслужба Верховної Ради, президент підписав закон, відповідно до якого щороку з 1 січня до 31 липня юнаки, яким виповнюється 17 років, беруться на облік призовників із внесенням відомостей до Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів:

  • за допомогою електронного кабінету;
  • особистого прибуття до ТЦК та СП.

Перед проходження практичних занять базової загальновійськової підготовки громадяни проходять медичний огляд.

Крім того, закон продовжує до 1 березня можливість поставлення на облік військовослужбовців, які вчинили СЗЧ, та які добровільно прибули до військових частин.

Таким особам, командир не пізніше 72 годин продовжує відповідно військову службу, дію контракту, а також поновлює виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.

Жінки, придатні до проходження військової служби і які виявили бажання проходити базову військову службу, беруться на військовий облік призовників добровільно.

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