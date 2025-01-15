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Міноборони долучається до розробки технології, що має забезпечити роботу невеликих електромереж у бойових умовах

У разі доведення ефективності досліджень їх інтегрують у систему функціонування Сил оборони України.

Міноборони долучається до розробки технології, що має забезпечити роботу невеликих електромереж у бойових умовах
Фото: Міноборони

Міноборони долучається до проєкту НАТО з розробки технологій у сфері стійкості електричних мікромереж з використанням відновлювальних джерел енергії. 

Як зазначає відомство, новий проєкт MILGRID у рамках Програми НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS) дозволить розробити технології для забезпечення надійної роботи невеликих електромереж у бойових умовах. 

Участь у ньому візьме один з вищих військових навчальних закладів системи Міністерства оборони України.   «Застосування відновлювальних джерел енергії у роботі невеликих електромереж посилить стабільність живлення необхідного обладнання в умовах бойових дій. Україна спільно з НАТО долучиться до розробки цих технологій та випробувань. У разі доведення ефективності досліджень їх інтегрують у систему функціонування Сил оборони України», – зазначив Сергій Мельник.

Міноборони сприятиме визначенню потреб та розгортанню мікромереж, проведе її тестування за визначеними сценаріями та направить результати учасникам проєкту. 

«Робота в цьому напрямку посилить співпрацю між членами НАТО та Україною у сфері оборонних досліджень та розробок. Спільно ми можемо ефективно протидіяти загрозам безпеці наших країн. Крім того, універсальність цих досліджень допоможе при ліквідації стихійного лиха, наслідків атак на цивільну інфраструктуру, загалом, де необхідна робота резервного джерела живлення для критично важливого обладнання», – наголосив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. 

В рамках проєкту передбачено обмін інформацією між країнами-учасниками ініціативи. Фінансування відбуватиметься коштом гранту від  Північноатлантичного альянсу. 

Програма НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS) об’єднує вчених України та вчених держав – членів НАТО і держав – членів ЄС, які спільно вирішують питання безпеки за допомогою наукового співробітництва.

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