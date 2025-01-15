На Рівненщині судитимуть ділків, які переправили через кордон 43 військовозобов'язаних

Злочинну діяльність організованої групи викрили у лютому 2024 року.

На Рівненщині судитимуть організаторів схеми для нелегалів

На Рівненщині судитимуть учасників організованої групи, які налагодили канал втечі за кордон. Вони переправили з України 43 військовозобов'язаних.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

До суду скерували обвинувальний акт стосовно 4 учасників організованої групи за фактами організації незаконного переправлення людей через державний кордон, підробки документів, внесення недостовірних даних в автоматизовану систему та легалізації незаконних прибутків (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 209 КК України).

Встановили, що протиправний бізнес організував житель Рівненського району, підприємець, який надає послуги з міжнародних пасажирських перевезень та має доступ до ІС «Шлях». До такої діяльності він долучив ще трьох спільників.

Організатор керував групою та координував дії учасників, вносив до системи дані клієнтів, оформляв фіктивні договори про їх працевлаштування, проводив консультації і за потреби супроводжував «водіїв» під час виїзду, а також розділяв прибуток між усіма фігурантами.

Інші учасники угруповання відповідали за пошук бажаючих виїхати, проведення інструктажів та вивезення чоловіків до Польщі в якості другого водія.

Злочинну діяльність організованої групи викрили у лютому 2024 року. Слідством встановлено дані 43 чоловіків, які незаконно виїхали з України через фірму організатора.

Таким чином обвинувачені заробили близько мільйона гривень, які потім легалізували, витративши на власні потреби.