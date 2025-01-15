Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків

Автори проєкту — члени правоохоронного комітету парламенту прогнозують, що його норми прискорять наповнення держбюджету й посприяють оновленню Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, у який досі не внесли своїх актуальних даних понад шість мільйонів військовозобов’язаних .

4 січня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку.

Фото: АрміяInform Ілюстративне фото

Понад шість мільйонів військовозобов’язаних не оновили своїх даних

Необхідність суворіше карати автори закону пояснили просто: упродовж 2024 року понад шість мільйонів військовозобов’язаних громадян так і не уточнили своїх персональних даних через центр надання адміністративних послуг, електронний кабінет чи у ТЦК та СП.

А це обов'язок усіх військовозобов’язаних протягом 60 днів з дня оголошення мобілізації. До того ж, згідно з оновленим законом про мобілізацію, кожен військовозобов'язаний віком від 18 до 60 років мав зробити це до 16 липня 2024 року.

Кожен, хто ігнорує таку вимогу, порушує правила військового обліку, за що передбачена адміністративна відповідальність — штраф від 17 до 25 тисяч гривень для громадян і від 34 до 59 тисяч 500 грн для юридичних, посадових і службових осіб органів влади, підприємств, установ й організацій.

Якщо проігнорувати дві повістки з вимогою з’явитися до ТЦК та СП чи оновити дані онлайн, інформацію про порушника передадуть до поліції, а він отримає статус «перебуває в розшуку». Надалі за це оформлюють протокол, і начальник ТЦК та СП накладає штраф. Згідно з чинним законодавством, штраф за неоновлення даних чи неявку в ТЦК та СП слід сплатити не пізніше як через 15 днів після вручення постанови. Після цього його сума зростає удвічі. Далі виконавча служба накладає арешт на банківські рахунки зі стягненням суми штрафів і додаткових зборів за виконавче провадження. Для тих, хто накопичив штрафів на більш як 160 тис. грн, можливий продаж майна через державні торги.

Фото: zhmerynka.city Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК

За ігнорування бойової повістки, коли визнаного придатним за результатами ВЛК військовозобов’язаного викликають до ТЦК та СП, передбачена кримінальна відповідальність — за рішенням суду позбавляють волі до п’яти років.

Міністерство юстиції на запит LB.ua не змогло надати інформації про кількість виконавчих проваджень щодо ухилянтів за 2024 рік.

Відомо, що лише в Полтавській області порушники з липня по вересень 2024 року сплатили до держбюджету майже 3,5 млн грн штрафів.

У правоохоронному комітеті Ради розповіли LB.ua, що також не отримували інформації від поліції та виконавчих органів влади про кількість постанов за відповідні адмінправопорушення та сплачені штрафи по всій країні.

50 % знижки за добровільну сплату штрафу

Автори законопроєкту про «удосконалення механізмів притягнення до відповідальності» пропонують вирішити, на їхню думку, «ключову проблему»: громадяни самостійно звернуться до ТЦК та СП уточнити персональні дані, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50 % від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП — тобто 8500 грн.

Також депутати пропонують зробити уточнення таких персональних даних передумовою для економічного бронювання й використання інших важливих функцій Електронного кабінету.

Фото: facebook/Ruslan Stefanchuk Засідання ВРУ

«Очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов’язаних громадян. Крім того, процедура подання заяви та сплати штрафу через Електронний кабінет надасть можливість скористатися знижкою у 50 %», — зазначили нардепи.

Співавтор законопроєкту Олександр Дануца («Слуги народу») додав, що «переважно штрафів порушники не сплачують, тому 50 % знижки мають стимулювати цей процес».

Заочний штраф і примусове блокування рахунків

Водночас, крім 50 % бонусу за умови добровільної сплати штрафу, депутати передбачили для ухилянтів й посилені санкції.

Зокрема, автори законопроєкту планують розширити коло випадків, коли начальник ТЦК та СП може накладати заочний штраф — без протоколу про адміністративне порушення.

Основний автор законопроєкту й голова правоохоронного комітету Сергій Іонушас («Слуга народу) у спілкуванні з LB.ua наголосив, що така заочна форма штрафування не порушує прав і свобод громадян, бо в законопроєкті прописано, що така процедура оформлення постанови про адмінправопорушення можлива, лише якщо особа не оскаржує притягнення до відповідальності за її відсутності.

Фото: Укрінформ

Важливо, що ухилянт сам зможе звернутися до ТЦК та СП із заявою про згоду притягнути його до адміністративної відповідальності без особистої присутності. По суті, це буде можливість дистанційно спілкуватися з ТЦК та СП, коли заяву подають письмово чи через Електронний кабінет.

А вже керівник ТЦК та СП упродовж трьох днів після отримання цієї заяви від громадянина зобов’язаний перевірити всю інформацію в ній і дистанційно, без фізичного виклику порушника, визначити розмір штрафу на рівні мінімального за конкретною статтею та зі знижкою у 50 %.

Ще одна новація — якщо законопроєкт ухвалять, справи про адміністративні правопорушення за порушення військового обліку та мобілізації зможуть розглядати не лише там, де порушник перебуває на військовому обліку, а й де його виявили.

Також депутати пропонують, щоб у разі несплати штрафу впродовж 30 днів ТЦК міг вимагати відкрити виконавче провадження, тобто арештувати рахунки порушника й застосувати інші дії, аби забезпечити стягнення.

Народні депутати прогнозують, що закон у цілому парламент ухвалить уже наприкінці лютого.