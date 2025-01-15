Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану і мобілізації

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану ще на 90 днів – до 9 травня. За проголосували 315 парламентарів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Пропозиція про чергове продовження строку дії воєнного стану, як і завжди, була в указі президента. Це вже 14 голосування за воєнний стан.

"Це буде 14-тий раз коли Рада голосує за воєнний стан і мобілізацію. З 08 лютого і до 09 травня цього року", – прокоментував Железняк.

Окрім терміну воєнного стану, продовжили і термін дії мобілізації. За це проголосували 310 депутатів.

Під час представлення законопроєкту про продовження мобілізації представник президента в ВР Федір Веніславський сказав, що "демобілізація не передбачена до звільнення територій України".

"Демобілізації під час воєнного стану бути не можуть апріорі", – сказав він.

Після зауважень депутатів Веніславський сказав, що неможливість демобілізації до кінця війни прописана законодавчо, але при цьому можна зробити звільнення з військової служби окремих категорій військових.

Нещодавно в міністерстві оборони повідомили, що законопроєкт про демобілізацію вже готовий, після допрацювання його мають передати в Кабмін.

Положення про демобілізацію за наполяганням головнокомандувача не вносили до мобілізаційного законопроєкту, який набув чинності торік. Тоді пояснювали, що демобілізацію мають врегулювати окремим документом. До того, як демобілізацію прибрали, обговорювали різні підстави, зокрема, несення служби на передовій протягом 36 місяців.