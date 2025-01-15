Росіяни через казино отримували дані про гравців: по справі PINUP оголосили нову підозру – члену КРАІЛ

Члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ, в процесі ліквідації) затримали за підозрою в підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни.
Стаття підозри – пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України), повідомили в Офісі генпрокурора. За даними слідства, підозрюваний спільно з головою комісії тривалий час не вживав заходів щодо анулювання ліцензії на здійснення гральної діяльності в Інтернеті.
"У межах розслідування діяльності комерційної структури підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Внаслідок незаконного функціонування на території України цього онлайн-казино здійснювався збір інформації про клієнтів. Таким чином у розпорядженні держави-агресора були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань", – йдеться у повідомленні прокурорів.
Окрім того, це онлайн-казино діяло на окупованій території в Луганській області, чим поповнювало бюджет окупантів.
- Раніше по цій справі вже оголосили підозру бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й домену, а також голові КРАІЛ. Їх утримують під вартою. Це – справа PINUP. Серед топпосадовців, які проходять у справі – голова комісії Іван Рудий (він має ще одну підозру – в зберіганні наркотичних речовин).
- АРМА передали в управління понад 2,6 млрд грн з рахунків товариств, які займаються організацією діяльності онлайн-казино.