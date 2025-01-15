Росіяни через казино отримували дані про гравців: по справі PINUP оголосили нову підозру – члену КРАІЛ

За версією слідства, член комісії спільно з її головою затягнули з позбавленням ліцензії онлайн-казино, справжніми власниками якого були громадяни Росії.

Члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ, в процесі ліквідації) затримали за підозрою в підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни.

Стаття підозри – пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України), повідомили в Офісі генпрокурора. За даними слідства, підозрюваний спільно з головою комісії тривалий час не вживав заходів щодо анулювання ліцензії на здійснення гральної діяльності в Інтернеті.

"У межах розслідування діяльності комерційної структури підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Внаслідок незаконного функціонування на території України цього онлайн-казино здійснювався збір інформації про клієнтів. Таким чином у розпорядженні держави-агресора були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань", – йдеться у повідомленні прокурорів.

Окрім того, це онлайн-казино діяло на окупованій території в Луганській області, чим поповнювало бюджет окупантів.