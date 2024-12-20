Керівника КРАІЛ Рудого відправили під варту

Йому повідомлено про підозру в пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотиків без мети збуту.

Печерський районний суд міста Києва обрав керівнику комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івану Рудому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

18 грудня Рудого затримали за підозрою у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту (ст. 111-2 та ст. 309 КК України).

Зокрема йдеться про підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни.

"Під час досудового розслідування встановлено, що очолювана ним установа видала та за вказівками якого навмисно не вчиняла дії щодо позбавлення ліцензії з організації азартних ігор у мережі Інтернет комерційну структуру, бенефіціарним власником якої є росіяни, а її представники сприяли державі-агресору. Рішення не приймалось незважаючи навіть на численні експертизи, які засвідчили, що діяльність онлайн-казино загрожує національній безпеці. Зокрема, дані українських військових, що були клієнтами казино, могли легко потрапити до росіян", - зазначили в ДБР.

Під час обшуків у керівника КРАІЛ вилучили наркотичний засіб – кокаїн у великих розмірах. Йому повідомлено про підозру за статтями ст. 111-2 та ст. 309 КК (у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту). Досудове розслідування триває.

КРАІЛ, останнім часом опинилася під прицілом ЗМІ у зв’язку із роботою в Україні онлайн-казино, яке пов’язують із Росією. На початку грудня Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким КРАІЛ має бути ліквідований до 1 квітня 2025 року.