Верховна Рада в першому читанні схвалила ліквідацію КРАІЛ і заборону реклами грального бізнесу

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), посилення контролю за гральним бізнесом та обмеження його реклами.

"За" віддали голоси 272 парламентарі. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

В документі враховані:

обмеження реклами азартних ігор (зокрема недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства

визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану

вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі Інтернет)

встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій

удосконалення вимог щодо бездоганної діловової репутації посадових осіб-організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.

"Це правильне рішення й важливий антикорупційний законопроєкт. Він пропонує реорганізувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) і прибрати з процесу видачі ліцензій людський чинник – усе буде автоматично й за чіткими критеріями", – прокоментував схвалення документу віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Його міністерство з 2022-го виступає за ліквідацію Комісії.

КРАІЛ та гральний бізнес

КРАІЛ була створена після легалізації грального бізнесу в 2020 році. За цей час комісія встигла втрапити в скандал із видачею ліцензії мережі 1XBet. 1XBet мала кінцевих бенефіціарів у Росії.

Пропозицію ліквідувати КРАІЛ в Мінцифри озвучили ще в 2022-му. Законопроєкт щодо ліквідації комісії подали до парламенту 1 травня 2023-го. Однак схвалила за основу Верховна Рада інший законопроєкт, який не лише ліквідовує КРАІЛ, а й містить обмеження проти грального бізнесу.

У березні військовий Павло Петриченко зареєстрував петицію, в якій закликав президента обмежити рекламу грального бізнесу в онлайні. Він розповів, що чимало військових, виснажених стресовими умовами, піддаються на рекламу онлайн-казино і програють великі суми коштів. Він закликав заборонити спекулювати темою Сил оборони в рекламі грального бізнесу. Петиція набрала необхідну для розгляду кількість голосів в перший же день. Президент, реагуючи на неї, доручив РНБО та СБУ напрацювати рішення.

20 квітня президент надав чинності рішенню РНБО щодо обмеження на онлайн-казино. Документ зокрема пропонує заборони на час дії воєнного стану доступ до азартних ігор для військовослужбовців.

обмежити рекламу онлайн-казино;

визначити ліміти гри на тиждень та ліміти витрат;

запровадити систему онлайн-моніторингу;

блокувати нелегальні вебсайти азартних ігор;

ввести обмеження для військових;

СБУ доручили провести перевірки організаторів азартних ігор.

Військовослужбовець Павло Петриченко, який ініціював важливу дискусію про шкоду грального бізнесу та дав поштовх обмеженням, загинув 15 квітня.