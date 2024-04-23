Кличко та Попко не прийшли на засідання ТСК по Києву

Комісія буде подавати свої пропозиції щодо закону про столицю та воєнний стан.

Голова КМДА Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко не відвідали засідання ТСК, створеної ВР для дослідження ефективності роботи столичних органів влади.

Про це повідомляє Укрінформ.

Голова ТСК, нардеп Віталій Безгін, зазначив, що без безпосередньої присутності Кличка та Попка важко зрозуміти межу їхніх повноважень, тому комісія приділила мало уваги саме питанню розмежування та ефективності реалізації повноважень КМДА та КМВА.

“Ми не почули відповідей, хто конкретно, наприклад, відповідальний за інформування містян про те, де є укриття. Не почули. Це проблема. Будемо продовжувати копати в цьому напрямку. Знову ж таки, зробимо запити, звернення", - зазначив Безгін.

Нардеп зауважив, що комісія буде подавати свої пропозиції щодо закону про столицю та воєнний стан.

Безгін також розповів, що на засіданні обговорили, крім карти укриттів, проблему з Поштовою площею.

"Я думаю, правильно те, що ми домовилися - члени ТСК разом з київською міською владою - вийти на об'єкт і на власні очі перевірити, в якому вона (Поштова площа - ред.) там стані, чи є там аварійна ситуація, чи немає, чи є там підтоплення, чи немає...", - сказав Безгін.

Нардеп припустив, що наступне засідання ТСК може відбутися за два тижні.