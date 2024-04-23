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Нардепи хочуть змінити процедуру продажу вживаних авто

Відповідний законопроєкт прийняли за основу.

Нардепи хочуть змінити процедуру продажу вживаних авто
Вживані авто
Фото: Укравтопром

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який дозволить змінити процедуру продажу вживаних авто.

Як повідомила народна депутатка Ірина Геращенко, проєкт закону №9083 передбачає порядок здійснення гуртової і роздрібної торгівлі транспортними засобами суб’єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС.

За словами депутатки, в умовах війни надходження до державного бюджету від автомобільного ринку стали другими за величиною після надходжень від бізнесу, пов’язаного з торгівлею нафтопродуктами.

"Лише у 2022 році українці перепродали з рук в руки майже 712 тисяч легкових автомобілів (і це лише офіційні операції). А обсяги торгівлі вживаними авто щонайменше у 18 разів перевершують продаж нових. При цьому в 97,8% випадків покупцями були фізичні особи", - зазначила Геращенко.

Законопроєкт пропонує звільнити суб’єкти господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю авто та їх складовими частинами, що перебувають на обліку в Головному сервісному центрі МВС, від обов’язку перереєстровувати на себе вживані транспортні засоби, якщо вони придбані для подальшого перепродажу.

"Таким фірмам достатньо буде укласти два договори купівлі-продажу: з попереднім власником і наступним. А замість перереєстрації транспортного засобу із продавця на підприємство власник сам зніматиме його з реєстрації до передачі суб’єкту господарювання для подальшого продажу", - пояснила Геращенко.

Крім того, документ передбачає введення обміну даними про транспортні засоби в електронній формі.

Ці правила діють на Заході, де автодилери без будь-яких обмежень можуть скуповувати вживані автомобілі для подальшого продажу без їх державної перереєстрації на себе, а реєструють уже на кінцевого покупця, додала депутатка. Натомість в Україні комісійні майданчики, викуповуючи авто, не укладають офіційний договір купівлі-продажу, а беруть нотаріальну довіреність у колишнього власника. Вони перереєструють авто тоді, коли знаходять на нього покупця. У результаті ці операції ніде не фіксуються, не відображаються у бухгалтерії компанії і, відповідно, з них не сплачують жодних податків.

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