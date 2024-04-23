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Укрзалізниця обрала нового постачальника харчування для пасажирів Інтерсіті+. АМКУ розслідував щодо нього порушення конкуренції

Участь у тендері брали сім компаній. 

Укрзалізниця обрала нового постачальника харчування для пасажирів Інтерсіті+. АМКУ розслідував щодо нього порушення конкуренції
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Укрзалізниця обрала нового постачальника харчування для пасажирів у поїздах Інтерсіті+. Це компанія ТОВ "ПОНТЕМ.УА".

УЗ відправила їй намір про укладання угоди. Договір діятиме наступні п'ять років, повідомили в пресслужбі перевізника.

"Щоб обрати найкращу пропозицію від кваліфікованих гравців ринку, до участі в тендері Укрзалізниця запросила понад 40 українських та міжнародних компаній. Попередньо з усіма потенційними учасниками торгів були проведені консультації та сформовані консолідовані технічні вимоги. В аукціоні взяло участь 7 компаній, серед яких були найбільші АЗК, ресторанний холдинг, мережі кав'ярень, кейтерингові компанії та ін.", – йдеться у повідомленні.

Переможцем торгів у системі SmartTender стала саме "ПОНТЕМ.УА". В УЗ кажуть, що для максимального залучення учасників до тендеру початкова ціна була встановлена 1 898 379 грн (без ПДВ). Завдяки конкуренції під час торгів компанія-переможець запропонувала вдвічі більше від стартової ціни – 3 625 500 грн (без ПДВ).

"Укрзалізниця зберігатиме право погоджувати асортимент і ціни на продукцію, щоб вони лишались доступними для пасажирів, а також контролюватиме якість надання послуг через зворотний зв’язок від пасажирів", – запевнили в повідомленні.

Переможець торгів перед підписанням угоди додатково пройде всі безпекові перевірки. Укрзалізниця додала, що "це міжнародна компанія, яка вісім років працює на українському ринку, має досвід в організації дитячого харчування, авіакейтерингу тощо.

Саме через дитяче харчування фірму декілька років тому критикували: батьки учнів столичної школи нарікали на якість послуг. Постачальником харчування було ТОВ “Понтем.УА”. Фірма зареєстрована у 2016 році і має литовське коріння. На момент кризи в школі №332 “Понтем.УА” вже другий рік постачало харчування в школи Дарницького і Дніпровського районів Києва. І активно намагалося “завоювати” й інші райони Києва. Постачальник, навколо якого розгорівся скандал, інтерпретував ті події як чиюсь спробу витіснити їх з ринку послуг харчування.

Згодом "Понтем.УА" почала годувати школярів і в Святошинському районі. У березні 2024 Антимонопольний комітет повідомляв про відкриття справ за ознаками можливого вчинення ТОВ "ПОНТЕМ.УА" та ФОП Пинделем С. М. порушення законодавства про захист економічної конкуренції. 

На сайті Західного міжобласного територіального відділення повідомили, що справа стосується закупівлі послуг з організації гарячого харчування дітей в закладах управління освіти Шосткинської міської ради. Під час попереднього дослідження обставин процедури закупівлі Західне МТВ виявило факти, що можуть свідчити про можливу узгоджену поведінку вказаних учасників закупівлі.

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